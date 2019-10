Vizcarra encarga al Ministerio de Justicia que evalúe situación de Mercedes Aráoz

El presidente de la República, Martín Vizcarra, encargó al primer ministro, Vicente Zeballos, que haga las coordinaciones con la titular de su antigua cartera, Ana Teresa Revilla Vergara, para que evalúen cuál es la situación legal de la aún vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

“Le he pedido al primer ministro que a través del Ministerio de Justicia vea exactamente cuál es su situación", señaló el jefe del Estado en una entrevista con El Comercio publicada este domingo.

Mercedes Aráoz, como se recuerda, renunció irrevocablemente a su cargo de vicepresidenta y al supuesto encargo de asumir la dirección del país que el disuelto Congreso le dio, luego de que la mayoría fujimorista y sus aliados lograran apenas suspender temporalmente al presidente Martín Vizcarra en una acción que careció de validez por lo mismo que el Parlamento se encontraba disuelto en ese momento.

La renuncia de Aráoz se dio apenas horas después de que Pedro Olaechea le tomara juramento en el hemiciclo del Congreso, en un simulacro de ceremonia que no conllevó la investidura con la banda presidencial, aunque sí un mensaje de la aún vicepresidenta.

Posteriormente, Aráoz sostuvo que su participación en este episodio respondió solo a “un acto político”; sin embargo, en su carta de renuncia aclaró que no habían “las condiciones mínimas para ejercer el encargo” que le había dado el Congreso.

Mercedes Aráoz anuncia su renuncia por Twitter.

Carta de Mercedes Aráoz con su renuncia. Foto: Twitter Mercedes Aráoz.

Carta de renuncia de Mercedes Aráoz. Foto: Twitter Mercedes Aráoz.

Vizcarra, por su parte, se permitió opinar sobre la actuación de Mercedes Aráoz, diciendo solo que no se podía obligar a nadie “a ejercer un cargo que no desea”.

No obstante, el mandatario criticó que la aún vicepresidenta haya procedido como lo hizo tras la disolución del Congreso, ya que, a su parecer, “no se puede decir ‘he juramentado, pero era de mentiritas’...”.

“Jurar ante una institución, ante personas que en ese momento ya no tenían el rol de congresistas, porque ya se había hecho el anuncio y firmado el decreto de disolución del Congreso. Que después, un poco mirando en perspectiva, haya dicho: “Oye, lo que hice no era lo correcto o lo hice presionada o me sorprendieron”. Yo no estoy de acuerdo con todo ese accionar. Independientemente de eso, como persona yo mantengo la estimación por la señora Araoz", dijo el presidente Martín Vizcarra.