Verónika Mendoza: “No deben volver los mismos congresistas... sería indigno”

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, considera que la izquierda deberá prepararse para estas elecciones y que los excongresistas que acaban de salir no deberían volver a postular.

¿Cuál es la postura de Nuevo Perú con respecto a la disolución del Congreso?

Nosotros hemos tenido muy claro que lo que ha ocurrido en nuestro país es que el presidente ha disuelto constitucionalmente un Congreso que le negó una cuestión de confianza, no de manera tácita o implícita, sino de manera muy concreta y en reiteradas oportunidades.

¿Cree que Mercedes Aráoz usurpó funciones al haber jurado como presidenta? Marco Arana ya presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Hay varios niveles. Primero, quienes efectivamente están usurpando funciones en estos momentos: lo hizo la señora Aráoz en su momento, lo está haciendo el señor Olaechea, que se cree todavía presidente del Congreso, cuando debiera asumir que es presidente de la Comisión Permanente... Creo que le corresponde al Ministerio Público evaluar esta situación y ver en qué casos se está incurriendo en un delito.

Hay muchos excongresistas que aún se aferran al cargo, ¿qué va a pasar?

La pataleta les va a durar unos días, quizá algunas semanas más, se van a atrincherar con nuestra plata en ese Congreso, pero luego tendrán que darse cuenta de la realidad, porque la farsa se les está cayendo día a día.

El JNE ya oficializó la convocatoria a elecciones congresales. ¿Quiénes son los que van a postular?

En primer lugar, no pueden volver los mismos, más allá de que algunos pretenden interpretar la reforma política para que los excongresistas se puedan elegir en este periodo complementario... creo que sería absolutamente indigno.

¿Nuevo Perú va a postular?

Somos conscientes de que no vamos a poder conseguir nuestra inscripción, menos si es que nos demoran los papeles para este proceso, lo que sí tenemos claro es en el debate público y político.

¿Podrían mandar a candidatos como invitados por otras inscripciones?

Eventualmente los evaluaremos, no me corresponde a mí individualmente decidirlo, tendremos un consejo nacional de la organización, probablemente en las próximas semanas.

¿Cree que el fujimorismo está derrotado?

Lamentablemente aún no, porque queda clarísimo con su actitud que se va a aferrar con garras y dientes a los pocos espacios institucionales que tiene y hay que recordar que no solo tenían el Congreso, porque ya no lo tienen, pero todavía tienen aliados en el Ministerio Público, Poder Judicial y quieren introducir aliados circunstanciales en el Tribunal Constitucional.

¿Cree que se le debe devolver los S/ 500 millones a Odebrecht por Chaglla?

No bajo cualquier condición, no podemos permitir que Odebrecht y Barata nos den la información a cuentagotas cuando quieren y cómo quieren, tiene que haber una negociación firme de la Procuraduría, del Ministerio Público, del Poder Judicial para exigir que la empresa devele de una vez toda la información. A mí no me gusta la idea de darles un sol siquiera a estos señores, pero si ese es el costo para que el país sepa toda la verdad y se sepa quiénes fueron los corruptos y los mande a la cárcel, entonces que así sea.