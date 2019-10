Ex funcionario de Odebrecht confirmó que pagaron coimas a César Villanueva

Por Doris Aguirre, desde Curitiba, Brasil.

El ex funcionario de Odebrecht, Eleuberto Antonio Martorelli, confirmó que la constructora brasileña pagó sobornos a ex funcionarios de Gobierno Regional de San Martín para conseguir la adjudicación de la construcción de la carretera de San José de Sisa, entre ellos el ex gobernador César Villanueva Arévalo.

Martorelli ratificó que el “codinome” de César Villanueva era “Curriculum Vita”, por las iniciales del excongresista, quien en todo momento ha rechazado haber recibido un solo centavo de Odebrecht. El ex funcionario brasileño incluso precisó que a Villanueva se le dio US$ 30 mil en efectivo para su campaña de reelección y se le programó la entrega de otros US$ 300 mil, dijeron a La República fuentes relacionadas con la investigación.

También mencionó que se abonó US$ 65 mil al ex gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), Marco Díaz Espinoza, a cargo de la carretera de San José de Sisa, y que había sido designado por César Villanueva. Recibió el “codinome” de “Meu Deus” por sus iniciales.

Eleuberto Martorelli añadió que el abogado Celso Gamarra Roig, quien fuera abogado de Pedro Pablo Kuczynski y ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, actuó como facilitador de Odebrecht, por lo que recibió US$ 400 mil. Se le dio el “codinome” de “Italiano”. El ex funcionario de Odebrecht aseguró que todo el dinero salió de la “Caja 2” del Departamento de Operaciones Estructuradas, la “oficina de coimas”.

Martorelli señaló que todos los miembros del comité de adjudicación del PEHCBM recibieron sobornos a cambio de la adjudicación de la obra valuada en 109.5 millones de soles. Estos ex funcionarios son el expresidente del comité, Juan Páucar Guerra, y los miembros Santos Gómez Chávez, Marino Gonzales Rojas, Aldo Marina Arévalo y Daniel del Águila Vela. Páucar enfrenta una investigación como ex funcionario de Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por haber digitado obras a favor de Odebrecht como parte del Club de la Construcción.

Durante el interrogatorio de 5 horas en el que estuvieron presentes el jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, y los fiscales José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche, Martorelli también confesó que el ex diputado pepecista Horacio Cánepa Torre era un árbitro al que Odebrecht pagaba para obtener laudos favorables para conseguir millones de soles de entidades estatales.

Señaló que el ex funcionario de Odebrecht, Reynaldo Trindade, era el contacto preferido con Horacio Cánepa, quien además hizo “lobby” para los brasileños. Relató Martorelli que en una ocasión Cánepa logró que la ex candidata Lourdes Flores Nano reuniera en su despacho de abogada a los ex regidores del Partido Popular Cristiano (PPC) durante la gestión de Susana Villarán para conocer el proyecto de transporte urbano Línea Azul. Cánepa ocultaba en el Banco Privado de Andorra (BPA) US$ 1.4 millones en sobornos pagados por Odebrecht por conseguir arbitrajes por cerca de 300 millones de soles.

Martorelli se refirió además a otro personaje conocido, el ingeniero Rómulo Peñaranda Castañeda, quien, mediante su empresa Alpha Consult, actuó como intermediario de pagos de la constructora brasileña. El fiscal Vela aseguró que habrá más destapes.

Fiscal Vela destaca declaraciones de Martorelli

- “(Eleuberto) Martorelli ha cumplido con su obligación de entregar información a la justicia, y lo ha hecho sobre varios proyectos en los que ha tenido participación directa. Ha revelado ‘codinomes’ y los nombres de las personas relacionadas con los casos”, precisó el jefe del Equipo Especial, el fiscal Rafael Vela.

- “(Martorelli) ha participado en varios proyectos entre 2008 y 2012, ha tenido un rol ejecutivo que nos ha permitido tener un diligencia bastante productiva, de acuerdo con nuestra estimación”, apuntó Vela, quien este viernes tendrá una cita clave con el fiscal Orlando Martello.