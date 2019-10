Yehude Simon: “No he recibido ni 5 soles de Odebrecht”

El expresidente regional de Lambayeque (2003-2009) y excongresista de la Alianza por el Gran Cambio que lideró Pedro Pablo Kuczynski, entre 2011 y 2016, Yehude Simon Munaro, afirmó que jamás recibió un solo centavo de la constructora Odebrecht para el financiamiento de ninguna de sus campañas electorales.

Este martes primero de octubre, interrogado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, Jorge Barata afirmó que Simon fue uno de los políticos a los que Odebrecht destinó fondos para sus campañas electorales.

Cuando le preguntaron a Barata lo que significaba el “codinome” “Sipán”, el ex representante de la constructora en el Perú contestó que bajo dicha denominación se dirigieron fondos a las campañas electorales de Yehude Simon y del aprista Javier Velásquez Quesquén.

“Estoy no solo sorprendido sino también indignado porque si algo he hecho en mi vida, con Odebrecht o cualquier otra empresa, es nunca recibir ni 5 dólares. Nosotros cuando hicimos el proyecto Olmos, nunca permitimos una adenda que beneficie a Odebrecht y no me pueden decir a mi que me han dado o yo he recibido dinero ilícito”, dijo Simon a La República.

“Barata tiene que decir a quién le entregó el dinero, en qué momento lo hizo. No puede decirme ‘yo lo he apoyado’. Que me diga cuándo me ha apoyado, a quién entregó el dinero con nombre propio, no queda otra cosa. No puede poner mi nombre tan libremente sin ninguna prueba”, explicó Simon.

Jorge Barata garantizó a los fiscales que proporcionará a las autoridades los documentos que probarían los desembolsos que hizo a nombre de Odebrecht.

“Yo a la empresa Odebrecht no le he dado ninguna obra, quien se la dio fue el gobierno central (segundo gobierno de Alan García) por intermedio de Proinversión, yo no hice ninguna adenda. Estoy muy molesto y mortificado porque eso afecta a mi familia, a mi y a mis compañeros, de quienes siempre he tratado de ser ejemplo. Ahora Barata dice que sospecha quién es Sipán”, respondió Yehude Simon, quien fuera primer ministro de Alan García entre octubre de 2008 y julio de 2009.

“Me duele que pongan mi foto conjuntamente con Toledo y los otros porque me parece que eso debería investigarse primero”, dijo.