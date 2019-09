Vilcatoma no registró asistencia en elección de magistrado, pero contaron su voto

El abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea -pariente de Pedro Olaechea- fue elegido como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional por parte del Congreso.

De esta forma, la mayoría parlamentaria desestimó el pedido del Ejecutivo de que no se eligiera a los miembros de ese organismo sin revisar la cuestión de confianza.

Asimismo, la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea es severamente cuestionada debido a dos presuntas irregularides: el registro del voto de Yeni Vilcatoma y la adulteración del de la legisladora María Elena Foronda.

Yeni Vilcatoma no registró asistencia, pero contaron su voto

Se requerían que 87 congresistas estuvieran a favor de que el familiar del presidente del Congreso fuera escogido y se consiguió con el voto de Yeni Vilcatoma. No obstante, su asistencia no estaba registrada cuando se sometió a votación.

¿Qué sucedió? Minutos antes de esa elección, se sufragó una cuestión previa recomendada por Indira Huilca; la legisladora buscaba que se suspenda el proceso de designación de magistrados del Tribunal Constitucional, pero solicitud fue rechazada.

En la asistencia registrada por dicha sugerencia, Yeni Vilcatoma no marcó asistencia. Tras ello, Pedro Olaechea señaló que se votaría la elección de Gonzalo Ortiz con la misma lista de la anterior votación.

En ese sentido, el voto de Vilcatoma no debía ser validado y por lo tanto Ortiz de Zevallos no debía ser escogido como nuevo integrante, pero Olaechea manifestó que sí contaba.

El voto de Vilcatoma habría sido a mano alzada.

Suplantaron el voto de María Elena Foronda

La parlamentaria de Frente Amplio María Elena Foronda denunció que habría sufrido una suplantación.

La legisladora reclamaba en el medio del Pleno junto a sus compañeros de Frente Amplio y los de la bancada de Nuevo Perú por la negación de la cuestión previa de Indira Huilca cuando se oficializó el nombramiento de Gonzalo Ortiz tras sufragio; no obstante, contabilizaron su voto.

"Yo no he votado, señores, aquí se ha consolidado un fraude y aquí está la prueba, señores. Se ha realizado un voto que yo no he realizado”, expresó Foronda.

A su turno, Pedro Olaechea empleó su cuenta de Twitter para buscar aclarar el incidente.

“Sobre la denuncia de la congresista María Elena Foronda, expreso lo siguiente: si bien su voto se registró como verde, se dejó constancia de que la congresista no había emitido voto. El voto 87 es de la legisladora Yeni Vilcatoma [...] He dispuesto que se revisen las cámaras de seguridad y de prensa para determinar quién marcó el voto de María Elena Foronda”, escribió el titular de la Mesa Directiva.

Hasta el momento, el único magistrado seleccionado es Ortiz de Zevallos.