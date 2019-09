Yohny Lescano: “Soy del partido y bancada Acción Popular”

El congresista Yohny Lescano aseguró este sábado que pertenece al partido y bancada Acción Popular y rechazó que coordine sus decisiones con otros grupos parlamentarios.

En declaraciones para Andina, Lescano Ancieta comentó que cuenta con el respaldo de las bases de su agrupación política.

“Soy del partido, de la bancada, pero bueno quien haya dicho eso debe estar un poco nervioso o mal informado. No tengo idea de por qué ha dicho eso. [...] Actúo en nombre de mi partido, defiendo la lucha contra corrupción, contra las mafias, y no estoy vinculado al fujiaprismo”, expresó.

Esta mañana, su colega de bancada Victor Andrés García Belaunde sostuvo que Yohny Lescano dejó de coordinar con los miembros de la bancada de Acción Popular y se acercó a otros grupos parlamentarios.

“La bancada está sólida y unida. Él no es parte de la bancada en este momento, él no coordina con la bancada nada. No participa con la bancada. Coordina con otras bancadas, con la nuestra no. Basta con que usted lo vea que es muy fácil saber con qué bancada coordina”, declaró a RPP.

Esta diferencia entre ambos congresistas se produce en el marco de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Pleno del Legislativo.

Según Lescano, el mensaje del presidente de la República, Martín Vizcarra, de observar el proceso de designación a los magistrados y plantear una cuestión de confianza es “positiva”.

Sin embargo, García Belaunde manifestó que la elección de los mencionados es una “atribución exclusiva y excluyente del Congreso”.