Arce responde a Becerril: “Sabes dónde encontrarme”

A través de Twitter, diversos legisladores de la bancada de Nuevo Perú discutieron este domingo 22 con el fujimorista Héctor Becerril.

La irreconciliable relación entre la izquierda y el fujimorismo se vio reflejada en fuertes acusaciones entre ambos bandos y respuestas inapropiadas, sobre todo de Héctor Becerril.

La génesis de esta nueva versión de enfrentamiento fue un tweet realizado hace unos días por Héctor Becerril en contra del fiscal del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela.

En la publicación, el político cuestiona al magistrado debido a que opinó que el Tribunal Constitucional verá el caso de Keiko Fujimori con prontitud. El parlamentario, además de criticarlo, dejó un mensaje ambiguo: “recuerde que tiene familia”.

“(Al) fiscal Vela (le) genera suspicacias prontitud con la que se verá hábeas corpus de Keiko Fujimori. El hábeas corpus presentado por Keiko se verá después de 77 días y el de los Humala-Heredia se resolvió a los 24 días y ahí usted se quedó mudo. No sea canalla, Dios castiga, recuerde que tiene familia”, expresó Becerril.

La premisa podría ser interpretada como una amenaza contra la integridad de los parientes de Rafael Vela. Así lo señaló Gino Costa de Bancada Liberal, que exhortó a que se rectificara o sea claro en sus expresiones para evitar confusiones.

A su turno, Indira Huilca de Nuevo Perú también respondió el enunciado del parlamentario naranja, recordándole que “él es investigado en el caso los Wachiturros de Tumán y su permanencia en el Congreso es un insulto a los peruanos honestos”.

La réplica no se hizo esperar. El congresista empleó la misma fórmula que cuando cuestionó a Rafael Vela: mencionar a la familia.

“Un insulto al Congreso es que te hayas aprovechado del asesinato de tu padre a manos de Sendero Luminoso para cobrar ilegalmente miles de dólares, o que utilizaras a tu madre para usurpar durante años la propiedad pública,sin pagar un solo sol. Lo mío está en investigación, lo tuyo está probado”, aseveró.

Tras ello, Indira Huilca optó por contestar la seria acusación de Becerril. Le solicitó que se rectificara o de lo contrario contará con un nuevo proceso luego de que pierda la inmunidad.

“A mi no me investiga la fiscalía de crimen organizado, no pido porcelanato, ni soy parte de una mafia azucarera. Las mentiras que paporreteas no las puedes probar ni en tus tontas comisiones investigadoras. O te rectificas o tendrás un proceso más cuando se te acabe la inmunidad”, manifestó.

Richard Arce y Marisa Glave no se quedaron atrás y dejaron sendos mensajes al miembro de Fuerza Popular. Incluso, Arce lo calificó de cobarde y que Becerril sabe dónde encontrarlo.

“El insulto es que sigas en el Congreso con tu prontuario. Por eso pedirte que te rectifiques es absurdo; agredes a una mujer valiente y una familia digna, eso demuestra que tu cobardía es intrínseco a tu naturaleza lumpen. ¡Ya sabes donde encontrarme!”, aseguró Richard Arce.

“Este señor cree todos son de su calaña y que puede agredir no solo a una mujer valiente como Indira Huilca, sino a la memoria de un luchador social que tanta falta nos hace. Deje de amenazar fiscales y de insultar nuestra memoria. Su tiempo de privilegios se acaba, quiera o no”, apuntó Marisa Glave.

Antes del fin de esta nota, Héctor Becerril prefirió no seguir respondiendo mensajes, pero sí retuitea posts en contra de sus opositores.