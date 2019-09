Sánchez niega que se use a la Comisión de Ética como medio de venganza política

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, rechazó las afirmaciones respecto a que el grupo que preside es utilizado para ejecutar venganzas políticas, y calificó a estas opiniones como falsas e inconsistentes.

"Lo que no se puede permitir y [se debe] lamentar son los juicios de valor que están haciendo los señores que han decidido renunciar a la Comisión [de Ética], que son totalmente falsos, inconsistentes y no corresponden. Yo reto a esos señores que me digan un solo caso que hayamos utilizado como un mecanismo de venganza, un solo caso”, dijo la parlamentaria de Contigo en Canal N.

La exoficialista Janet Sánchez defendió la actuación de Ética, pese a los cuestionamientos por blindajes que se dieron en el grupo parlamentario. “Los informes finales están colgados en la página web del Congreso y hay suficientes elementos que se han encontrado en cada caso para que puedan ser sancionados”, dijo, sin embargo.

Las declaraciones de la titular de Ética, quien fue ratificada en el cargo por Fuerza Popular, ya que esta bancada es la que tiene en realidad la presidencia de dicho grupo, se dieron luego de que cinco agrupaciones políticas anunciaron que no participarán en Ética a menos que se establezca que solo habrá un representante por bancada.

“Hay que aprender a respetar los acuerdos”, dijo Sánchez respecto al tema de la recomposición, refiriendo al acuerdo de la Junta de Portavoces para incrementar el número de integrantes de la Comisión de Ética, lo cual le dio mayoría al fujimorismo por temas de proporcionalidad.

Para Sánchez, las renuncias a la Comisión de Ética se debieron por “un tema personal”. La parlamentaria le dijo a sus colegas renunciantes que “si han tenido simpatía con algún congresista que ha sido sancionado en la comisión, ha sido este proceso de investigación totalmente objetivo”.

“Yo no tengo absolutamente nada personal con ningún congresista que se haya podido sancionar desde la comisión”, precisó la exoficialista.