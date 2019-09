Farid Matuk: “El Congreso puede dar cualquier ley por más aberrante que sea”

Por: Sigrid Bazán

El Congreso quiere investigar a las encuestadoras, ¿cuál sería el trasfondo de esto?

Creo que es un ataque político puro y simple, porque si hubiese un genuino interés estadístico deberían investigar el censo de población que fue una estafa, esto trae como consecuencia que si no se sabe dónde están las personas, el presupuesto público se ponga en lugares equivocados. Si el Congreso quiere investigar que empiece investigando al INEI, el censo, la pobreza y que no se metan en actividades que son básicamente coyunturales.

¿Es parte de la confrontación y la crisis política?

El tema de fondo es que hay un conflicto político. El conflicto político consiste en que el Congreso cree que su mala reputación es por la mala saña que le tiene otra gente. Primero dieron la ley de la publicidad estatal en los medios, se cayó en el Tribunal Constitucional, ahora vuelven a la carga con las encuestadoras, o sea, el Congreso tiene la fantasía de que su mala reputación es obra de otros, que ellos no hacen absolutamente nada para ganarse a pulso esa mala reputación.

¿El Congreso puede plantear a una encuestadora que use una metodología diferente o imponer cambios a una empresa privada?

Si ellos dicen que la fórmula para hacer los Cocorokos o el Sublime es errónea, entonces, por la protección de la nación deciden que esa fórmula está prohibida. Aquí el problema sí es relevante.

¿Se puede obligar a las encuestadoras a que cambien de metodología?

El Congreso puede dar cualquier ley por más absurda que sea. El Congreso puede llegar a los niveles de absurdo más altos.

¿En Twitter señalaste que gracias a la irreal medición de la pobreza resulta que California es más pobre que Perú?

En California la pobreza es del 18%, acá en el Perú tenemos amplias porciones donde la pobreza es menor, entonces, hay algo que no cuadra. Si fuera así, nadie desearía migrar de Lima a California, más bien la gente de California estaría desesperada por migrar al Perú, porque es menos pobre. Está mal, es contraintuitivo. O sea, uno no puede afirmar cosas que son falsas, es como el otro problema de lo urbano y rural. Oficialmente, el Perú es menos rural que Alemania, eso es inverosímil.

Héctor Becerril planteó que no hay regulación para las encuestadoras, ¿es eso cierto?

No hay regulación para cientos de cosas, para eso está Indecopi. Si la gente dice que la leche Gloria en caja no era leche fresca, Indecopi interviene y le dice ‘usted no puede decir que esto es leche fresca’. Entonces, si alguien tuviese una queja genuina contra una encuesta, considera que está mal hecha, que se queje del servicio a Indecopi (...) Si hay un producto o servicio adulterado, hay instancias estatales, el Congreso es la última instancia.