Verónika Mendoza: “Quieren hacernos creer que por Tía María todas las inversiones se caerán en el Perú”

Por: Juan Carlos Soto

Nuevo Perú plantea una nueva propuesta para ajustar las reglas de juego con la gran minería. En RTV-Sur, Verónika Mendoza sostuvo que una de ellas plantea ordenar el territorio y definir dónde se hará la minería, la agricultura o la industria. Expresó que ahora predomina el desorden. El Estado da concesiones mineras en cualquier parte, ciudades, zonas arqueológicas, etc. Eso debe cambiar.

Con relación a los impuestos, ¿las compañías deben pagar más?

Primero, pedimos transparencia, que las mineras digan cuánto ganan, invierten, tributan o se les descuenta por exoneraciones tributarias. En los últimos tres años, el Estado devolvió S/ 15.000 millones por IGV. El 2017 se devolvió más de lo que se recaudó.

Pero tendríamos que aclarar que las devoluciones de IGV no solo se dan en la minería, sino también en la industria y el comercio; además, el IGV se devuelve a empresas exportadoras.

De acuerdo, pero a las devoluciones se les podría dar una temporalidad. Así evitaremos que la Sunat devuelva más de lo que recauda. Eso se hace en otros países. Permite planificar inversiones.

Las empresas mineras sostienen que dejan 47% del total de sus utilidades por impuestos. ¿Ustedes plantean un aporte mayor?

Las regalías se descuentan del Impuesto a la Renta. Ahí hay una trampa. No dicen la verdad. Por ello, pedimos transparencia, que se revisen los beneficios tributarios; a algunos habrá que excluirlos y a otros ajustarles los plazos o modificar su cuantía.

¿Y no plantean una nueva redistribución del canon minero? Los gobiernos subnacionales recibieron 38.000 millones de soles en los últimos años. Parte de ese dinero estuvo también manchado por la corrupción.

El debate primero debe definirse en ordenamiento territorial. Sobre eso, los planes de desarrollo local, regional y nacional. Luego que esa renta sea adecuadamente invertida. No hay claridad hacia dónde vamos.

¿Nuevo Perú no es antiminero entonces, como se sostiene?

La minería debe darse en un marco de desarrollo, diversificación productiva, diálogo sin imposición, además pagar lo que le corresponde. También pedimos el fortalecimiento de la institucionalidad y la revisión del esquema de estudios del impacto ambiental.

¿Qué proponen para los estudios de impacto ambiental (EIA)?

Una empresa minera contrata a una consultora para hacer el EIA a su medida. Por lo tanto, la prioridad de esa consultora es que se apruebe el estudio de impacto ambiental de quien la contrató. Su prioridad no es cuidar el medio ambiente.

Pero el Ministerio del Ambiente lo revisa.

Desde el principio, el Estado debería participar en la selección (de la empresa que hará el EIA), en los criterios y monitoreo de todo el procesamiento. También se debe fortalecer al Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) a cargo de la evaluación ambiental. Se le debe dar más peso a lo ambiental y social. Las propias mineras se dieron cuenta de que, si no hay diálogo o concertación con las poblaciones en la zona de influencia, se les puede ir de las manos y pierden sus inversiones.

Sin embargo, la licencia social es un paraguas para prácticas de extorsión, hay dirigentes que chantajean a las mineras.

Así es. Del otro lado, tenemos estudios de impacto ambiental aprobados con talleres informativos trayendo asistentes de otros lugares.

Pero la extorsión es condenable.

Lo que planteamos es darle una institucionalidad a la participación ciudadana. La licencia social es una cosa abstracta que se presta para cualquier cosa. Entonces, planteamos fortalecer la consulta previa libre e informada para los pueblos indígenas.

¿Esto no ahuyenta la inversión?

En absoluto. En la mayoría de casos, los peruanos estuvieron dispuestos a la inversión minera, solo en algunas excepciones dijeron no a un proyecto. No generalicemos el caso Tía María en toda la minería. La Sociedad de Minería nos quiere hacer creer que por Tía María se caerán las inversiones. Mentira. En los dos últimos años y lo que va de este año, la inversión en este rubro ha crecido porque la inversión depende de los precios de los minerales en el mercado internacional, entonces que un proyecto como Tía María no se dé no quiere decir que ya no habrá inversión minera.

En el valle de Tambo hay una huelga de más de 60 días. ¿Cree que tiene justificación?

Es una situación muy difícil y lamentable, pero también comprendo el escepticismo y la desconfianza del valle. No es la primera vez, son 10 años del conflicto.

Adelanto de Elecciones

“El presidente está habilitado para presentar una cuestión de confianza”¿El presidente debe ser investigado por Chinchero?

Cualquier funcionario público debe ser investigado por cualquier caso y cualquier investigación.

¿Debería ser vacado?

Cualquier funcionario debe ser investigado, pero viniendo de la mayoría fujiaprista, su preocupación no es que haya habido corrupción o esclarecer este hecho. Ellos quieren tener una herramienta para presionar al presidente y negarse a debatir el adelanto de elecciones. Es claro que ahora no les interesa Chinchero, tampoco la lucha contra la corrupción, sino mantener su curul, su sueldazo y, sobre todo, su inmunidad.

Es complicado que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. ¿Cuál es el camino?

Nuevo Perú está a favor del adelanto de elecciones. No es un capricho. Consideramos que hemos entrado a una crisis política generalizada, que alcanza a exautoridades, empresarios.

¿Qué camino debería tomar el presidente?

El presidente todavía está habilitado para presentar una cuestión de confianza, y si hay una negativa está habilitado constitucionalmente para cerrar el Congreso; o puede tomar otra iniciativa, como (convocar) una Asamblea Constituyente para abrir el debate de cara a la ciudadanía.