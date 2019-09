Mark Vito: “Mi esposa no sale libre solo porque tiene el apellido Fujimori” [VIDEO]

Keiko Fujimori continuará en prisión preventiva hasta fines de abril de 2020, así lo determinó la Corte Suprema este jueves. La jueza dirimente Susana Castañeda votó a favor de variar el plazo de 36 a 18 meses la medida cautelar dictada en su contra en el marco del caso Odebrecht.

La lideresa de Fueza Popular permanece recluida en el Penal de Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el 31 de octubre de 2018, a la fecha ya cumplió más de 10 meses de su orden judicial. Y con esta resolución judicial, Fujimori Fujimori saldría en libertad antes de que lo solicitó el fiscal José Domingo Pérez.

Sin embargo, el fallo no fue bien recibido por el Mark Vito, esposo de la hija del también detenido Alberto Fujimori, así como de su defensa legal, Giulliana Loza. La abogada anunció que el caso lo llevará al Tribunal Constitucional.

Vito Villanella aseguró que el único motivo por el que Keiko Fujimori continúa en prisión es la desaprobación y “odio” que se tiene al “apellido Fujimori”. Agregó que hay “una persecución selectiva”.

“No les interesa el gran daño que han hecho a mis hijas y como todo esto ha afectado la salud de mi esposa. Solo les importa el odio que tienen a los Fujimori. Aquí hay una persecución selectiva y todo el Perú lo sabe, mi esposa no sale libre por la sola razón que tiene le apellido Fujimori”, declaró Vito a la prensa.

En la misma línea Mark Vito reiteró que la salud de su esposa está siendo afectada por la situación legal en su contra, y que el “año” afecta a sus menores hijas.

He descubierto que al día de hoy no hay justicia en el Poder Judicial, solo hay intereses políticos, nada más. No les importa que Keiko (Fujimori) nunca ha sido gobierno, que siempre ha enfrentado la justicia. No hay justicia, no hay un debido proceso".