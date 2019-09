Gerardo Távara: “Dilatar el adelanto de elecciones es equivalente a archivarlo”

Por Diego Quispe

El exsecretario general de Transparencia, Gerardo Távara, consideró que la Comisión de Constitución está retrasando el proyecto de ley 4637, sobre adelanto de elecciones. Recalcó que solo queda este mes para que el Congreso le de luz verde a dicha reforma constitucional. Caso contrario, los plazos serán inviables. Por ende, sugiere que el presidente Martín Vizcarra formule una cuestión de confianza.

¿Cree que nuestras instituciones electorales (JNE, ONPE y Reniec) están en capacidad de organizar elecciones para abril del 2020?

Siempre y cuando el Congreso tome la decisión dentro de setiembre. El proyecto de reforma para adelantar elecciones señala que el JNE tendría que establecer un cronograma ad hoc, es decir, que no se aplica en los plazos ordinarios. Y para eso, necesitan que el Parlamento apruebe (la propuesta de ley del Ejecutivo).

El presidente del JNE, Víctor Ticona, expresó ayer que las acciones de las instituciones electorales dependen de la “decisión política” del Congreso para aprobar el adelanto de elecciones.

Lo que dijo Ticona es correcto. Ellos actuarán a partir de la decisión que adopte el Congreso. Si ellos lo siguen dilatando, entonces se complica la situación.

Si el Legislativo aprueba el PL 4637 en setiembre, las elecciones se convocarían a partir de diciembre para que se celebren en abril del 2020, es decir, menos de 150 días. ¿Es tiempo suficiente?

Cuando el Congreso tome la decisión, los organismos electorales se ponen a coordinar el cronograma especial y recordemos que el año pasado fueron capaces de organizar un referéndum en dos meses. Los organismos no han dicho que no pueden. Ellos han dicho que esperan la decisión (de los congresistas).

Pero en la Comisión de Constitución citarán todavía el lunes 23 de setiembre a los representantes de la Comisión de Venecia. ¿No es un gesto político de que en setiembre no habrá dictamen de adelanto de comicios generales?

Cuando la Comisión de Constitución decide que va recibir primero a los miembros de la Comisión de Venecia, en realidad, lo que están haciendo es dilatar la decisión que les corresponde tomar. Si la mayoría en esta comisión no está de acuerdo deberían de una vez votar y no hacernos creer que lo están discutiendo. Dilatar el adelanto de elecciones es equivalente a archivarlo.

¿Cuántas reformas políticas se podrán aplicar, en caso se celebren las nuevas elecciones el próximo año?

El de democracia interna no podrá aplicarse, pero sí el de paridad y alternancia, lo de inscripción y cancelación también y el delito de financiamiento ilegal ya está incorporado en el Código Penal.

¿Cree que todos los partidos políticos puedan adaptarse a esas nuevas reglas en, supongamos, en caso convoquen a nuevas elecciones, en menos de 150 días?

Justamente las normas son hechas pensando en este diagnóstico: tenemos demasiados partidos en el Perú y muchos de ellos son un membrete. No existen en la realidad. Una manera de sincerarlo, es decir que aquel partido que no tiene la capacidad de participar en una elección, no debe llamarse partido político.

¿Es uno de los motivos por el que hay parlamentarios que se oponen al adelanto de elecciones? ¿Consideran que sus agrupaciones pueden desaparecer si participan en un proceso electoral el próximo año?

Digamos, algunas bancadas que se niegan, tienen a congresistas que no pertenecen a ningún partido. En el Congreso, el porcentaje de parlamentarios que milita en un partido político no llega ni al 20%.