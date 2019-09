En Consejo Directivo intentan forzar denuncia constitucional contra Daniel Salaverry

En el Consejo Directivo del Congreso se planteó, este martes, observar los decretos presidenciales con los que Daniel Salaverry amplió la legislatura 2018-2019, y de esta manera apoyar la denuncia constitucional en su contra.

Según fuentes de La República, el congresista aprista Mauricio Mulder pidió los informes de los decretos de presidencia 003-2018-2019-P/CR, con el que se amplió la legislatura anterior para priorizar la reforma política, y el 004-2018-2019-P/CR, con el que Salaverry Villa incluyó en la agenda del Pleno del Congreso el pedido de reincorporación de los legisladores suspendidos Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Este pedido se realiza una semana después que el fujimorista Ángel Neyra presentara una denuncia contra Salaverry por supuestamente cometer infracciones a la Constitución y al Reglamento del Legislativo, ya que el primer decreto presidencial mencionado estableció una “agenda fija”, cuya modificación la realizó “sin haber consultado al Consejo Directivo”.

“El congresista Salaverry Villa ha cometido abuso de derecho y de poder desde su cargo como presidente del Congreso de la República, al no respetar los procedimientos legales ya establecidos para la inclusión de temas en la agenda del pleno, perpetrando de manera arbitraria e ilegal la inclusión del pedido de reincorporación de los inhabilitados congresistas”, se lee en la denuncia presentada por Neyra, quien es accesitario de Kenji Fujimori.

Daniel Salaverry acusa que sanción es “venganza”

El último domingo, Daniel Salaverry, quien cumple una sanción de 120 días impuesta por el Pleno por supuestamente presentar información falsa en su informe de semana de representación, reveló que, cuando era titular del Parlamento, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le habló sobre “un adelanto de elecciones”.

"Después de 28 de julio del año pasado y a pocas semanas de yo ser presidente a mí me plantearon algo parecido, algo similar. La propia Keiko Fujimori y sus asesores me dijeron tú prepárate porque dentro de poco vas a convocar a elecciones”, aseguró.

Asimismo, aseguró que la lideresa fujimorista es quien decide en la bancada de Fuerza Popular a pesar de estar recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

“El verdadero motivo por el cual se me quiere sancionar el día de hoy, señor presidente, es porque me mantuve firme, en ese lugar donde usted está sentado, porque no me dejé manejar como un títere como quería una cúpula, porque anulé las gollerías que tenían los ex miembros de la mesa directiva [...] Estoy seguro que ya les llegó la orden al WhatsApp, así que cumplan con su consigna. Ejecuten su venganza”, expresó Salaverry Villa la tarde del 3 de setiembre antes de ser sancionado con 120 días de suspensión.