Forsyth considera que adelanto de elecciones es una salida a la crisis política

George Forsyth, alcalde de La Victoria, se mostró a favor del proyecto de ley para el adelanto de elecciones generales al 2020. Aseguró que es una salida a la crisis política que ha generado el estancamiento económico en el país.

Sostuvo que el cambio que se requiere debe ser a nivel sistemático, basado en las políticas públicas del Estado en general.

“El Perú está paralizado. No hay trabajo, no hay inversión pública. Entonces ¿vamos a prolongar lo inevitable o lo tomamos ya? Y siempre tiene que ir junto a la democracia, no puede ser algo constitucional”, declaró en entrevista de RPP Noticias.

La autoridad edil enfatizó en que se debe priorizar las medidas para salir del estancamiento nacional pero respetando la Constitución.

“Esto es un paciente en estado terminal. Empezamos de nuevo, pero respetando la democracia y la Constitución porque es algo que no podemos perder nunca”, insistió.

Forsyth sobre encuestas

El acalde victoriano agradeció a la población por considerarlo como uno de los favoritos para el cargo de presidente de la República; sin embargo, sostuvo que no tiene intenciones, por ahora, de ocupar otro cargo público. Indicó que posiblemente regrese al sector privado.

Además, agregó que los resultados de los sondeos le han generado enemigos políticos como congresistas o integrantes de partidos políticos. Por lo que reiteró que por el momento solo quiere enfocarse en el liderazgo del distrito.

“Esas encuestas me meten en problemas porque ahora tengo congresistas y partidos políticos de enemigos. Hay muchos intereses que ahora yo solo estoy haciendo mi chamba en La Victoria y que me dejen tranquilo. Yo estoy sumamente concentrado en mi distrito que es sumamente complicado”, manifestó.

George Forsyth aseguró que junto a su equipo trabajan para lograr que La Victoria será uno de los mejores distritos. Respecto a la clausura temporal del centro comercial Polvos Azules, comentó que en mayo el municipio les dio un plazo y no cumplieron.

Informó que se reaperturará cuando se hayan subsanado todas las observaciones que realizó la Subgerencia de Fiscalización del distrito.