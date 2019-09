Fujimorista reclama por 'meme del gato' con Keiko en portada de diario [VIDEO]

En el debate de la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, la congresista Gladys Andrade criticó que el titular de ese sector no haya renunciado por una responsabilidad política. Durante su exposición, se refirió a la situación carcelaria, aludiendo a la portada de este lunes de un diario en el que aparece Keiko Fujimori dentro del conocido meme de un gato.

La parlamentaria de Fuerza Popular señaló que las condiciones dentro de las cárceles quedan reflejadas en esta portada, criticando a quienes indican que se politiza la interpelación a Zeballos.

“Hay muchos que tienen años esperando un juicio, y sabemos la precariedad en que están en los penales, sino veamos la portada de hoy de Ojo, cómo revela en qué condiciones están en los penales, porque aquí se habla de que está politizando esta interpelación, pero en esa portada se ve la realidad que pasan todas las mujeres y hombres que están privados de su libertad”, indicó Gladys Andrade.

La portada del diario Ojo recurre al meme del gato para señalar que Keiko Fujimori es la mujer más poderosa del país, según la encuesta Ipsos publicada en Semana Económica.

Asimismo, la congresista Gladys Andrade señaló que el ministro Vicente Zeballos expuso “que todos los funcionarios han que tuvieron que ver con excarcelación de ‘Goro', ya sea administrativa o penal, él los ha sancionado. ¿Y usted ministro de Justicia no tienen ninguna responsabilidad? Sí la tiene, responsabilidad política”, declaró.

Cabe recordar que el sicario Rubén Moreno Olivo -alias ‘Goro’- dijo durante su captura que “la señora (Yeni) Vilcatoma me ha mandado los abogados. Yo mismo me he sorprendido. (Ella) ha tramitado mi libertad. Ya en las investigaciones se va a saber”.

Actualmente, Keiko Fujimori cumple prisión preventiva por 36 meses por el caso Cócteles. Pese a que ha recurrido a una casación, los jueces supremos han votado en discordia, pero respecto al plazo de la medida, si se le reduce a 18 o se mantiene en 36 para la lideresa de Fuerza Popular.