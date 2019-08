Odebrecht: José Luis Lecaros señala que cláusula de acuerdo de colaboración incluye a investigaciones preliminares

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, sostuvo este domingo que, en su opinión, la única restricción que dispuso la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho para que no se le devuelva Odebrecht el dinero de la venta de la hidroeléctrica Chaglla incluye a las investigaciones preliminares.

Según el también presidente de la Corte Suprema, las diferencia entre las investigaciones preparatorias y preliminares es que las primeras ya están judicializadas o con “un proceso penal en curso”.

“La jueza ha dicho expresamente que se devolverá el dinero [...], siempre y cuando haya un informe de la Fiscalía de que no existen investigaciones o procesos penales en curso. Una investigación preparatoria ya está judicializada, de modo que es un proceso penal en curso. [...] ¿Qué cosas entran en investigaciones? Las investigaciones que no son preparatorias; esas ya están en el otro rubro. Las únicas investigaciones que no son preparatorias son las investigaciones preliminares”, declaró Lecaros Cornejo a Correo.

En ese sentido, el titular del Poder Judicial consideró que solo se debe devolver a Odebrecht el dinero que pide “siempre y cuando no hubiese otras investigaciones preliminares” pendientes.

El último miércoles 28 de agosto, la constructora brasileña solicitó a la jueza Álvarez Camacho que aclare la cláusula del acuerdo que condiciona el reembolso de 524 millones de dólares que el Estado peruano decomisó tras la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

Esta solicitud fue presentada días después que la magistrada respondiera a la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia que solo puede precisar si estaban incluidas las investigaciones preliminares en la restricción a Odebrecht, los fiscales del caso y la Procuraduría Ad Hoc.