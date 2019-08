Pedro Chávarry: acusan a decana de Colegio de Abogados de Lima por presunto blindaje

Un presunto blindaje desde el decanato del Colegio de Abogados de Lima a favor del actual fiscal supremo Pedro Chávarry fue señalado por el expresidente del Consejo de Ética de la mencionada institución.

Walter Ayala informó al programa periodístico Cuarto Poder que a fines de 2018, cuando aún era encargado de Ética en el CAL formuló la suspensión de la colegiatura de Pedro Chávarry por su participación en los audios del escándalo y sus polémicas declaraciones a la prensa.

Lo realizó a través de una medida cautelar, articulación que también se empleó para magistrados como César Aguila Grados, Julio Gutierrez Pebe, Iván Noguera Ramos, el juez supremo César Hinostroza Pariachi y Gianfranco Paredes Sánchez.

No obstante (añadió), la máxima autoridad del gremio, María Elena Portocarrero, lo habría presionado para retardar el pedido lo máximo posible.

“En el mes de noviembre la decana estaba preocupada porque había escuchado que iba a salir una medida cautelar y me estuvo llamando diciéndome que no vaya a sacar ninguna medida cautelar hasta que ella venga porque había viajado, inclusive hay whatsapps que están en manos del Ministerio Público”, manifestó Walter Ayala para el programa.

“Por favor, no resuelvas nada hasta mi llegada. Alarga una semana más [...] Alarga todos los casos emblemáticos a mi vuelta, incluso medida cautelar contra Pedro Chávarry, por favor”, le señaló María Elena Portocarrero a Ayala,

A su turno, la decana se defendió manifestando que “le pidió que esperara su llegada para poder responder porque la voz oficial del CAL la tenía que emitir y ella no estaba por una cuestión de representación gremial”.

“Yo no le pido decisión, yo le digo espérate que llegue para que lo saques, para que informes, yo no le pido ten tal criterio, no, yo le digo, espérate que llegue para informar y poder responder [...] Era una situación candente en ese momento”, agregó.

Walter Ayala también detalló que Portocarrero Zamora le solicitó que no emita ninguna medida cautelar, sino que se abocase al fondo de la investigación.

“Si yo voy por el cuaderno principal, eso demora mucho tiempo, apelan. Aparte de eso, el Tribunal de Honor, que es la segunda instancia, se demora años, hasta 5 años. Entonces estamos hablando de una posible impunidad que se pretendía hacer en este momento”, argumentó sobre ello el expresidente de Ética.

PUEDES VER Fiscales Vela y Pérez declararán en proceso penal contra Pedro Chávarry

Por su lado, la decana sostuvo que lo planteado por Ayala no estaba contemplado en el estatuto del Colegio de Abogados de Lima.

“El artículo 51 de nuestro estatuto señala como medidas disciplinarias, luego de una investigación, amonestación, suspensión, separación y expulsión. Sanciones disciplinarias, no medidas cautelares, no tenemos”, explicó.

No obstante, vale mencionar -como ya se dijo párrafos atrás- que magistrados como César Hinostroza fueron suspendidos por dicha medida cautelar. Incluso, en entrevista con Sigrid.pe Portocarrero expresó que las medidas se habían dado por por una situación de urgencia.

“Lo que se llevó a cabo es una medida cautelar, no es una medida definitiva. Se brindó en mérito a la situación de urgencia o de emergencia que se vivía en ese momento, porque estábamos hablando de un hecho muy fuerte y en donde se evidenciaba, porque hay documentos y elementos que evidenciaban que había un riesgo latente muy grave”, dijo la abogada.

Ayala deslizó que la razón del presunto blindaje se debería a que María Elena Portocarrero buscaba tener el voto de Pedro Chávarry (como fiscal de la Nación) en el concurso para seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Vale precisar que un fiscal de la Nación conforma la Comisión Especial que escoge a la Junta Nacional de Justicia.

PUEDES VER Inician proceso penal a fiscal supremo Pedro Chávarry

“En ese momento si Pedro Chávarry continuaba como fiscal, era un voto. Además, mucha gente busca congraciarse con los políticos para llegar a un cargo posteriormente. No lo puedo afirmar pero deja muchas dudas. A mi parecer tenía un interés político”, declaró Ayala.

La decana ha negado su vinculación con Chávarry; incluso en una conversación que tuvo con Ayala juró que nunca ha hablado con él.

“Yo, con el doctor Pedro Chávarry no tengo contacto, no he hablado, le juro por mis hijos que yo no (ininteligible). Yo trato de mantener el tema de independencia hasta donde más no puedo”, comentó al respecto.

El 29 de enero de este año, Walter Ayala fue retirado de su cargo por decisión del Consejo Directivo. La recomendación fue fecha por el Tribunal de Honor luego de que Ética decidiera suspender la colegiatura de Chávarry (la cual nunca llegó a aplicarse).

El tribunal también levantó la sanción al fiscal supremo, que en la actualidad es investigado por el delito de encubrimiento real.