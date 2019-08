Milagros Salazar: “Vizcarra se irá a la cárcel si presenta cuestión de confianza”

La congresista Milagros Salazar se refirió al proyecto de adelanto de elecciones propuesto por el Poder Ejecutivo, considerando que el presidente Martín Vizcarra, si plantea una cuestión de confianza por la propuesta de reforma constitucional, debería ir a prisión.

En entrevista con Correo, la vocera de Fuerza Popular señaló que la iniciativa legislativa busca distraer la atención de una “ineficiencia” del Poder Ejecutivo.

“Si él (Martín Vizcarra) presenta una cuestión de confianza por un proyecto de competencia constitucional, se irá a la cárcel, lo que le corresponde es ir a la cárcel”, indicó Milagros Salazar, “Todo gobierno o presidente que ha incumplido la Constitución, lo que le espera es ir a la cárcel, porque las reformas constitucionales no son competencia del Ejecutivo, sino del Congreso”, añadió.

Asimismo, Salazar sostuvo que “este caballito de batalla es simplemente para tapar la ineficiencia del Ejecutivo. Para mí, ese es un distractor para que esté en la agenda todos los días”.

El proyecto del Poder Ejecutivo busca recortar el mandato presidencial y congresal. Incluso, Martín Vizcarra ha señalado que no tentará una reelección. Para Milagros Salazar, “él lo que quiere hacer es una trampita para blindarse, porque tiene una carpeta fiscal en Moquegua. ¿él se va a arriesgar a estar preso?”.

La legisladora naranja señaló que Martín Vizcarra “ha juramentado hasta el 2021 y tiene que cumplir su mandato hasta ese año. Si no se siente en la capacidad de gobernar o que no representa al pueblo, (…) puede dar un paso al costado. No puede jalar a todos, a la vicepresidenta no le puede decir que también renuncie”. Añadió que apoyarían a Mercedes Aráoz si asume como jefa de Estado, por cumplir con la Constitución.