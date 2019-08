Alcorta celebró inauguración de Parapanamericanos, pero antes criticó ejecución de juegos

El viernes se realizó la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos 2019 en el Estadio Nacional. Respecto a este evento internacional, la congresista Lourdes Alcorta disfrutó del espectáculo. No obstante, anteriormente consideró “inconcebible” los juegos deportivos. Fue una postura que tuvieron varios de sus colegas en Fuerza Popular.

En octubre del 2013, Lima fue elegida sede de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Parapanamericanos. En el 2017, el país, especialmente el norte, quedó afectado por el fenómeno del Niño Costero.

Bajo ese contexto, en marzo del 2017, la parlamentaria de Fuerza Popular se mostró contra la realización del evento deportivo, asegurando que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no tenía sentimientos.

“El presidente dice que sería terrible y dramático cancelar esto (Lima 2019). Dramático es lo que le pasa al norte. Este no es un gobierno de lujo, es un gobierno que no tiene sentimientos”, había indicado Lourdes Alcorta a El Comercio. “No imaginábamos lo que pasaría. Me parece inconcebible que sigamos con los Juegos Panamericanos cuando ha ocurrido esta desgracia. Cuando haces una reunión y pasa algo con tu familia, paralizas todo”, añadió.

Con la inauguración de los Juegos Parapanamericanos 2019, la fujimorista se pronunció a través de su cuenta de Twitter para destacar la labor del evento.

“Muy linda la inauguración de los Parapanamericanos. Muy emotiva la presentación de las delegaciones y la de Perú. Un lindísimo espectáculo”, dijo en una de sus publicaciones. “Los niños que fueron separados (el tótem) se reencuentran, se abrazan y escalan juntos la montaña para lograr sus objetivos”, señala en otra, además de mencionar la letra de una canción de Bareto, banda que participó del evento.

Cabe recordar que, de Fuerza Popular, Luz Salgado estuvo en la inauguración de los Juegos Panamericanos, pese a haberlos criticado. Asimismo, Karina Beteta asistió a la clausura de los juegos deportivos, también los había rechazado antes.

Publicaciones de Lourdes Alcorta sobre la inauguración de los Juegos Parapanamericanos.