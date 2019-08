Capturan a Walter Aduviri en Lima

El gobernador de Puno, Walter Aduviri, fue capturado este domingo por efectivos de la Policía Nacional en Lima, al promediar las 5 de la tarde, luego de permanecer en la clandestinidad desde mediados de agosto.

Sobre la autoridad puneña pesa una orden de prisión efectiva de 6 años por el caso ‘Aymarazo’, luego de que el Poder Judicial lo encontrara culpable de haber participado como coautor no ejecutivo de actos violentos en las protestas desatadas en Puno en el 2011. Además, también se le impuso el pago de una reparación civil de 2 millones de soles en favor del Estado.

Aduviri se encontraba no habido desde que el pasado 5 de agosto el Ministerio Público solicitara una orden de prisión preventiva por 15 días contra el gobernador de Puno.

Cuando supo de su condena, Walter Aduviri, desde la clandestinidad, anunció en una entrevista telefónica con RPP que buscaría agotar todas las instancias, tanto nacionales contra internacionales, para revertir la condena en su contra.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio del Interior informó que efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional y personal de la Digimin, de la misma cartera, lograron la captura del prófugo gobernador puneño, quien fue trasladado tras su captura a la sede de la Dirincri en la avenida España.

De acuerdo al Ministerio del Interior, Walter Aduviri fue intervenido por los efectivos en el distrito de La Victoria.

Gracias a un efectivo trabajo conjunto entre la Dirincri de la @PoliciaPeru y la Digimin del @MininterPeru esta tarde se detuvo al gobernador regional Walter Aduviri, sobre quien pesa una orden de captura del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Puno. pic.twitter.com/Do0oSDRlJt — Mininter Perú (@MininterPeru) August 25, 2019

En Puno, luego de que se conociera el requerimiento contra Aduviri y de que el gobernador regional se escondiera de las autoridades, el Consejo Regional puneño pidió una licencia, la misma que, al vencer, solicitó prorrogar por 30 días más sin goce de haber.

Sin embargo, los consejeros regionales de Puno denegaron el pedido de la ahora detenida autoridad debido a que no argumentó de manera adecuada su solicitad, ya que en el documento que remitió, Walter Aduviri no explicó el porqué de la necesidad de ampliar la licencia.

Ante esta coyuntura, y dado que Walter Aduviri es autoridad electa en su región, lo que corresponde, según el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Jorge Jáuregui, es una suspensión del mandato y no una revocatoria.

“Si ya no está presente, no está activo y tiene una sentencia y orden de detención, la solución no es la vacancia sino solicitar la suspensión inmediata del mandato a efectos de superar el vacío de poder. Luego requerir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que extienda la credencial para la autoridad que designe el consejo regional, que en este caso tendría que ser el vicegobernador regional, por el tiempo que dure la suspensión”, explicó el especialista.