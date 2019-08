Lescano: No creo que Janet Sánchez debe continuar en Ética

El congresista Yonhy Lescano consideró que Janet Sánchez no tendría que continuar como presidenta de la Comisión de Ética, debido a las denuncias archivadas contra los parlamentarios de Fuerza Popular.

Para La República, el legislador de Acción Popular añadió hay pruebas suficientes, como la acusación archivada contra la fujimorista Úrsula Letona para que se le inicie una indagación preliminar por las llamadas que tuvo con Óscar Peña Aparicio, también llamado como el ‘Rey de la Pesca Negra’.

“Yo no creo (que continúe Janet Sánchez en Ética). No garantiza nada, si ha archivado casos ahí que han debido de investigarse”, expresó Yonhy Lescano.

Sobre el caso de Úrsula Letona –fue archivado en junio– indicó que Sánchez “dijo que votaba para que no se le investigue en un caso tan delicado”. En ese entonces. Ella, como presidenta de la comisión, votó dos veces para que no se le inicie la indagación preliminar a la congresista de Fuerza Popular. “Estoy votando en contra porque no se puede indagar a una persona por recibir llamadas telefónicas y firmar un proyecto de ley”, sostuvo en esa vez la actual parlamentaria de Contigo.

“Todas las acusaciones delicadas, graves contra parlamentarios del fujimorismo son archivadas. Solamente (son) procesados, abusados con venganza, los adversarios del fujiaprismo”, indicó Yonhy Lescano, quien fue suspendido en abril por 120 días sin goce de haber por el presunto acoso sexual a una periodista.

Fuerza Popular había cedido la presidencia de Ética, asumido por Janet Sánchez cuando estaba en Peruanos por el Kambio. No obstante, pasó a las filas de Contigo, por lo que la bancada oficialista ha reclamado el control de esta comisión. Desde el fujimorismo, Milagros Salazar dio su respaldo a Sánchez.