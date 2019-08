Paro en Arequipa debe ser pacífico y sin bloqueo de vías

Deysi Pari

La paralización convocada para hoy en Arequipa contra el proyecto minero Tía María debe realizarse sin bloqueo de vías y de forma pacífica.

Al menos a eso se comprometió el representante de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa Díaz. Esto también quedó plasmado en el acuerdo que firmó el 7 de agosto pasado, en la reunión convocada por el alcalde Omar Candia y otras autoridades.

Ayer, Chapa se presentó junto a representantes de los gremios como el sindicato de profesores (Sutep), Construcción Civil, trabajadores de la Unsa, de empresas textiles, de Autodema, administrativos del sector Educación, Seal y servidores de la Gerencia de Transportes. Todos se sumarán a la jornada de hoy. También reclaman la derogatoria de decretos que vulnerarían derechos laborales.

Mientras tanto, autoridades locales se reunieron ayer en la Municipalidad Provincial de Arequipa y solicitaron a los manifestantes protestar pacíficamente.

El alcalde Omar Candia indicó que por la mañana se reunió con el dirigente José Chapa. Le invocó mantener un ambiente pacífico y permitir el tránsito de vehículos. También solicitó a la Policía Nacional resguardar el desplazamiento de los manifestantes para evitar que se atente contra la propiedad privada. Roy Ugaz, jefe de la Región Policial, señaló que pondrán énfasis en las vías de ingreso a la ciudad y puntos del cono norte y sur.

El prefecto Hernán Vela aclaró que la protesta no cuenta con las garantías del caso, ya que no se cumplió con los requisitos formales. Franklin Tomy López, presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, señaló que vigilarán que no se vulneren derechos ciudadanos y de los manifestantes.

Pese a que días antes solicitó suspender las labores escolares, el dirigente José Chapa indicó que la responsabilidad de dictar esa medida es enteramente de la Gerencia de Educación. “Si uno es padre de familia y ve que los pobladores salen desfilando, indudablemente que los niños van a llegar tarde. Como padre de familia, yo no los mandaría”.

Al cierre de esta edición, la Gerencia de Educación confirmó que el dictado de clases será normal en toda la región. Aunque sugiere que cada Ugel tome su determinación de acuerdo a las evaluaciones sobre el desenlace de la protesta. A primera hora la Ugel Camaná suspendió labores en siete colegios. La Ugel La Joya dispuso que los directores tomen la decisión junto a los padres de familia. Además, Educación recordó que los dirigentes se comprometieron a respetar el derecho a la educación de los escolares.