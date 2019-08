Clemente Flores: “La Comisión de Ética le corresponde a Peruanos por el Kambio”

El parlamentario oficialista Clemente Flores señaló en entrevista telefónica con La República que le corresponde a su bancada Peruanos por el Kambio la Comisión de Ética y no a Janet Sánchez de Contigo.

Como se conoce, Janet Sánchez tomó la presidencia de la mesa de trabajo durante la anterior legislatura cuando pertenecía a Ppk; para el grupo parlamentario, Sánchez debería dejar el cargo puesto que renunció con el fin de ser parte de Contigo.

“Sigo presidiendo la Comisión de Ética porque no ha habido ningún otro acuerdo que haya dejado sin validez el que se tomó en 2018. La mesa de trabajo es una especial, cuya presidencia tiene dos años; es por ello que seguimos trabajando. [...] Ya no es necesaria una ceremonia de instalación definitivamente, solo se continúa con la labor. Solo hemos paralizado el trabajo por el fin de la anterior legislatura”, expresó Janet Sánchez para La República.

También expresó que ello se decidió en una sesión de la Junta de Portavoces en mayo de 2018.

A su turno, Clemente Flores comentó que Janet Sánchez ha sido malinformada por sus ahora nuevos compañeros. A la vez, dijo que no hay forma de que siga siendo la titular cuando ya pertenece a otro grupo.

“He pedido a la congresista que muestre el acuerdo que se generó en la Junta de Portavoces, no hay tal acuerdo como ha mencionado, creo que su vocero le ha malinformado. En la junta solo se ven las comisiones ordinarias y en este caso la Comisión de Ética es una especial que se ve en el Consejo Directivo”, dijo.

“Según el reglamento del Congreso, las comisiones pertenecen a las bancadas, no a las personas; entonces, esa comisión pertenecía en ese momento a Peruanos por el Kambio por dos años [...] Al ya no estar Janet Sánchez en la bancada, es lógico que debería asumir un colega nuestro. No (existe la figura) de que uno se va de su bancada y se lleva su comisión; no he visto en ningún caso en la historia”, añadió.

A la vez, Clemente Flores comentó que Fuerza Popular y Contigo estarían teniendo acuerdos. Prueba de ello, según el parlamentario, sería que el fujimorismo le ha cedido una comisión.

“Esto sería parte de un acuerdo que habría tenido Contigo con Fuerza Popular y ello se está evidenciando en este momento. Pretenden darle tres comisiones, la que le pertenece es Justicia, Fuerza Popular le está dando la de Defensa del Consumidor y por otro lado también tendrían la de Ética; es decir, una bancada de cinco congresistas pretende tener tres comisiones cuando todas la que tienen cinco integrantes solo dirigen una”, detalló.

Finalmente, señaló que le informarán a Pedro Olaechea sobre la situación.

“Vamos a comunicar este hecho al presidente del Congreso que tiene que tomar medidas [... ] Yo voy a pedir que me muestre cuál es el acuerdo que se ha tomado en la Junta de Portavoces [...] Esto no es personal, sino que hay un acuerdo que menciona que la comisión le pertenece a la bancada Peruanos por el Kambio”, apuntó.

Janet Sánchez ha convocado a una sesión de la Comisión de Ética para el 2 de septiembre. Indicó que han llegado dos denuncias nuevas contra dos congresistas.