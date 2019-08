Humala: Recomiendo a Vizcarra “que ponga fecha límite” por adelanto de elecciones

Frente al proyecto de ley de reforma constitucional para el adelanto de elecciones, Ollanta Humala señaló que recomendaría al presidente Martín Vizcarra que le ponga un plazo al Congreso para que debata y vote la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.

En entrevista con Canal N, el líder del Partido Nacionalista señaló que en caso el Parlamento retrase la iniciativa legislativa, el mandatario debe plantear la cuestión de confianza y, si se le niega, cerrar el Congreso.

“Le recomiendo al presidente Martín Vizcarra que ponga una fecha límite al Congreso, porque con lo que estamos viendo va a hacer resistencia pasiva al pedido de adelanto de elecciones”, indicó Ollanta Humala.

“Como va a hacer resistencia pasiva, le va a dar el referéndum probablemente en marzo (del 2020), cuando ya tengamos un proceso electoral mediocre. Entonces que (Vizcarra) le ponga una fecha, sino que haga una cuestión de confianza y cierre del Congreso, eso es lo que le corresponde”, añade.

Ollanta Humala consideró que el adelanto de elecciones es la salida viable debido al contexto de una economía paralizada, un crecimiento mínimo y el aumento de la pobreza. “Los partidos políticos deben de entender que esto es lo que le conviene al país. No necesitamos un presidente popular no un Congreso que no tenga una aprobación ciudadana si eso va a dañar al país”.

Asimismo, Humala calificó de “inapropiado” y “desubicado” el comunicado de la autoridad del Congreso, Pedro Olaechea. “Él mismo decae en su imagen al entrar a un cara a cara con el presidente la República”.