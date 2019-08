César Acuña afirma que crisis política se puede agudizar poniendo en riesgo el país

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, consideró que la crisis política que sacude el país, hace impredecible lo que pueda ocurrir mañana, poniéndolo en riesgo, incluso con el adelanto de las elecciones.

“Es sorprendente lo que está pasando en la política nacional, esta crisis APP quiere tomarlo como una oportunidad de formar un gran partido político que lo vamos a lograr invitando a los líderes más importantes, de cada distrito provincia y región”, dijo a La República.

Descartó que por ahora estén pensando en candidaturas, sino pensando en un partido político nacional que se gane la confianza de los peruanos, “hoy ante tanta inestabilidad, la verdad en este país en política no sabemos qué va a pasar más tarde o mañana, no sabemos si habrá elecciones en el 2020 o se posterga para el 2021, en ese sentido esperemos que el Congreso de la República apruebe la ley que adelanta las elecciones, pero recordemos que hay una fuerza mayoritaria en el Congreso que también hay la posibilidad que no lo aprueben”.

Acuña, lamentó como es que, los últimos expresidentes, nos ha traicionado la voluntad de los peruanos, creo que es el único país en el mundo que tenemos cinco ex presidentes denunciados por corrupción, esperemos que el señor Martín Vizcarra llegue a un consenso con el Legislativo para que se terminen los enfrentamientos que hace mucho daño al país y el más perjudicado es la población, además de haber paralizado la economía.

En relación al explosivo escenario de los conflictos sociales en oposición a las empresas mineras, interpretó, que lo que el pueblo quiere es que se le escuche, que se revierta las ganancias de la producción minera en su región, acá tiene que haber la licencia social; por la misma razón en las próximas elecciones los peruanos van a apostar por un partido de centro izquierda como APP que busca la justicia social, pero promoviendo la inversión.