Carlos Bruce sobre renuncia a PPK: “No me comuniqué con él (Vizcarra) ni intenté hacerlo”

El parlamentario Carlos Bruce renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio junto a Mercedes Aráoz y Ana María Choquehuanca, dejando así de ser oficialistas los 3. El exministro de Vivienda contó que no conversó con el presidente Martín Vizcarra antes de tomar esta decisión.

“No me comuniqué con él ni intenté hacerlo”, relata Carlos Bruce a Correo. “Entendí que la decisión que el Presidente había tomado al comunicar al país (el adelanto de elecciones) no tenía marcha atrás. No tenía sentido una conversación. Se acepta la propuesta del mandatario o no”, agregó.

En otro momento, Carlos Bruce explicó los motivos por los que decidió su salida de Peruanos por el Kambio. “¿Qué cosa quieren?, ¿que nos quedemos cuando usan nuestros nombres para apoyar algo que no estamos apoyando? La bancada se va a poder disolver en cualquier momento (...). La renuncia presentada hoy, mañana o ayer tiene el mismo efecto si hay menos de cinco congresistas que integran la bancada”, indicó.

Las declaraciones se dan tomando en cuenta que la renuncia de los 3 legisladores hizo que Peruanos por el Kambio deje de ser bancada, pero luego, con la incorporación de Yesenia Ponce, pudieron mantenerse como bancada.

Asimismo, Carlos Bruce rechazó la propuesta del Ejecutivo de adelantar las elecciones al 2020 y de esta forma reemplazar al presidente y a los parlamentarios un año antes de lo previsto.

“Lo que vamos a lograr es dejar al país igual o quizá peor que antes, porque las reformas no van a ser aprobadas ni implementadas. Con el adelanto de elecciones, definitivamente habríamos tenido un quinquenio perdido. Pero si hacemos un acuerdo político para aprobar la reforma, para luchar contra la corrupción, por lo menos en estos cinco años tendremos un mejor sistema electoral que nos permita elegir mejores autoridades”, acotó.