Carlos Bruce sobre su renuncia a Ppk: “Lo tenía decidido desde el 28 de julio”

El parlamentario no agrupado Carlos Bruce se refirió a su renuncia de la bancada oficialista Peruanos por el Kambio, la cual se ha quedo solo con 5 parlamentarios. Junto a él, se fueron del grupo parlamentarios la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz y Ana María Choquehuanca.

De acuerdo al legislador, tomó dicha determinación en 28 de julio, solo que por recomendación de algunos colegas de Ppk, esperó unas semanas para hacerlo público.

“Yo tomé esta decisión el 28 de julio y se lo comuniqué a varios amigos de la bancada, que me pidieron que esperaba unas semanas porque querían buscar el diálogo [...] La bancada oficialista puede desaparecer en cualquier momento si alguno de sus integrantes renuncia", sostuvo Carlos Bruce a RPP.

En el comunicado oficial presentado por los renunciantes, se señala que los demás miembros de Ppk no tenían en cuenta sus opiniones, lo cual “significa un quiebre de la democracia interna”.

Sobre la propuesta de Martín Vizcarra de adelanto de las elecciones generales para el próximo año, Carlos Bruce mostró su desacuerdo.

“Es terrible para un país que se modifiquen los plazos constitucionales. La gente lo puede pedir, pero en un país institucionalizado los plazos deben cumplirse”, comentó.

“Las expectativas económicas para el próximo año no son buenas. No creo que el adelanto de elecciones con las mismas reglas de juego no va a producir nada nuevo. Vamos a tener a lo mucho más de lo mismo o algo peor. Lo que yo haría es un gran acuerdo para que este año vayamos en el camino de las reformas, con lo que yo sí estoy de acuerdo, de forma que tengamos un proceso eleccionario distinto, con mejores candidatos”, añadió".

Por ahora, Carlos Bruce no se ha integrado a ninguna bancada, en Contigo están a favor de su inclusión.