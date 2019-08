Milagros Leiva se disculpa por presentar documento falso sobre Yesenia Ponce

Milagros Leiva se disculpó por presentar información falsa sobre la congresista Yesenia Ponce. “Una fuente en la que yo confiaba (hasta hoy) me envió este documento mientras entrevistaba a la vicepresidenta Mercedes Araoz y lamento no haber podido contrastar más. Sorprendida por su contenido es que la pusimos en pantalla”, expresó en Twitter.

En el documento falso, Yesenia Ponce supuestamente contaba que se reunió con el ministro de Transportes y Martín Vizcarra, además de Carlos Estremadoyro, jefe de asesores “para concertar el pago de dinero"; es decir, involucraba al presidente en un acto de corrupción que no existió.

“Lamento mucho el impasse señora congresista Yesenia Ponce y le ofrezco mis más sinceras disculpas. El lunes también lo haré por el noticiero que conduzco en ATV. Es mi entera responsabilidad asumir este error y no tengo ningún problema en ofrecer las disculpas necesarias”, publicó Milagros Leiva.

“Buenas tardes congresista Ponce y le reitero mi invitación al programa Edición Matinal. Quizá pueda contar a todos los peruanos las razones de sus últimas decisiones. Gracias por su atención”, agregó en otro tuit.

Las disculpas se dan luego de que Yesenia Ponce coloque en su cuenta de Twitter los errores que contenía la carta y en los que demuestra que no es un documento oficial. “Manifiesto mi total rechazo a la difusión de informaciones falsas y sin contrastar, lo cual solo demuestra una falta de profesionalismo periodístico. Asimismo, desconozco categóricamente el contenido de la referida carta, la cual presenta errores evidentes: mi nombre está mal escrito, no tiene el sello oficial de mi despacho, no tiene numeración correlativa y el formato del membrete es distinto al usado en mi oficina", se defendió en la red social.

En otro momento, Yesenia Ponce lamentó que desde que se incorporó a la bancada de Peruanos por el Kambio, sus colegas se han referido mal sobre ella. “Han iniciado un ataque sistemático contra mi persona”, acotó.