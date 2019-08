Martín Vizcarra: “Los peruanos tienen derecho a decidir su futuro en las urnas”

El presidente Martín Vizcarra envió un mensaje a los peruanos por el aniversario del Ejército del Perú y se refirió a la iniciativa de parte del Ejecutivo de adelantar las elecciones generales al 2020, para que así se reemplace un año antes de lo previsto al mandatario y a los congresistas.

“Con miras al Bicentenario de nuestra independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa. Los peruanos exigen un nuevo destino de progreso, desarrollo y bienestar para todos (...) Los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas, como corresponde en la democracia. Nadie puede impedir este derecho constitucional”, indicó Martín Vizcarra.

En otro momento, Vizcarra resaltó que sobre todo hoy “las peruanas y peruanos quieren librarse” de lo que daña al país como la corrupción, pobreza y desigualdad.

“Mi Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos", añadió.

Finalmente, Martín Vizcarra recalcó en su mensaje que “los miembros de nuestro Ejército, saben que la defensa de la patria también significa, hoy, luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases de nuestro Estado”.

Adelanto de elecciones

El presidente Martín Vizcarra anunció en su mensaje presidencial que el Ejecutivo buscará que se adelanten las elecciones generales al 2020 y estas ya no se realicen en el 2021. El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, añadió posteriormente que la decisión se tomó junto al equipo de ministros y que, al no participar de las reuniones entre titulares de carteras, Mercedes Aráoz no estuvo enterada.

“Los ministros articulamos con el premier y el presidente. Desde que estoy como ministro ella no ha participado de los Consejo de Ministros (...) Las reformas no tienen condición de autógrafas y menos han pasado al Ejecutivo. Muchas de ellas en el proceso del debate se han ido desdibujando y alguna acción había que asumir”, explicó.