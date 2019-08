Arana: Enfrentamiento del Ejecutivo y el Congreso es por blindajes a corruptos

Marco Arana, del Frente Amplio, sostuvo este jueves que la situación de crisis que tensa las relaciones entre el Gobierno y el Congreso tiene como origen la actuación de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular al proteger a corruptos en el Legislativo.

En entrevista en RPP, Arana señaló que la crisis política actual “está marcada por la corrupción" y "no por el enfrentamiento de poderes”.

"El enfrentamiento de poderes es consecuencia de la manera cómo la mayoría congresal ha decidido blindar casos terribles de corrupción y poner en amenaza la lucha contra la corrupción”, dijo el legislador de izquierda este jueves.

Para el parlamentario, la postura de la mayoría congresal que, con su peso en el Congreso, confronta al Ejecutivo, no es por “reivindicar" la autonomía del Congreso. A modo de ejemplo, el legislador del Frente Amplio señaló que “cuando han querido dar exoneraciones tributarias, el fujimorismo es el primero en votar junto con el Ministerio de Economía y Finanzas”.

"Cuando quieren sacar leyes que favorecen intereses económicos, ahí inmediatamente [apoyan al Ejecutivo] entre gallos y medianoches. [Pero] cuando se quieren parar leyes que pudieran llevar a la reforma política; cuando hay una oposición cerrada de la mayoría congresal, no de todo el Congreso, frente a la reforma de justicia, frente a la reforma política, frente a la lucha contra la corrupción, ahí se produce este encontronazo”, señaló Marco Arana.

En ese sentido, el congresista Arana se refirió al proyecto planteado por el presidente Martín Vizcarra para adelantar las elecciones generales al 2020, en medio de esta crisis política que enfrenta al Gobierno y el Congreso, y señaló que era, “en este contexto”, la única alternativa. Sin embargo, reprochó al jefe de Estado que debió hacerlo “con antelación”.

“¿Qué pasa si el presidente permite que el Congreso no dé debate y no apruebe esa ley de adelanto de elecciones generales? Han salida unos constitucionalistas a decir que [el presidente Vizcarra] no tiene [la prerrogativa] para hacer voto de confianza por leyes de reforma constitucional. Pero¿qué pasa si lo aplica? Lo que va a ocurrir puede ser peor. Si el presidente no se para firme en esta situación, si sigue en esta ambigüedad de presentar un proyecto de ley y el Congreso lo para, ¿qué va a pasar con el presidente? ¿Asiente sobre el tema o hace cuestión de Estado y la crisis política se profundiza más? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Vizcarra? La responsabilidad es de esta suerte de mafia política que controla el Congreso”, dijo Arana.