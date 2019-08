Arimborgo: lo que les espera al enfoque de género y a la Sunedu

Por: Diego Quispe Sánchez

Previo a la huelga magisterial del 2017, poco se conocía de la congresista de Fuerza Popular, Tamar Arimborgo: abogada egresada de la Universidad Particular de Iquitos (que actualmente no existe), docente por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y simpatizante del movimiento “Con mis hijos no te metas”.

El 8 de setiembre de ese año, la fujimorista, durante la interpelación a la entonces ministra de Educación, Marilú Martens, y aprovechando la huelga de maestros, criticó las políticas educativas del Gobierno, entre ellas, el enfoque de género.

Sus intervenciones se hicieron más polémicas con su participación en la Comisión de Educación: ahí se opuso al contenido de los libros escolares del Ministerio de Educación (Minedu). “Este texto (escolar), voy a compararlo con un pescado podrido”, expresó ante el exministro Daniel Alfaro el 10 de julio del año pasado.

De igual modo, el 30 de noviembre, en un mitin de “Con mis hijos no te metas” en la Plaza San Martín, exclamó que el enfoque de género es una “ideología nociva que daña a la familia, que es la célula básica de nuestra sociedad”. “¡Tiene que parar!”, sostuvo.

Y el 11 de enero último, presentó al Congreso el Proyecto de Ley 3795 referido a retirar el enfoque de género de las políticas educativas. Según la sustentación de esta iniciativa produce cáncer y sida. Cinco días después, el exvocero de Fuerza Popular Carlos Tubino sugirió que retiren dicho proyecto. Arimborgo respondió que acataría la recomendación: "No quedaría otra salida (que retirarlo)”.

Sin embargo, luego de siete meses la iniciativa de ley de la fujimorista figura como pendiente de discusión en el portal del Congreso. Es decir, no fue retirada.

La República se comunicó con la congresista, pero no contestó. En su despacho respondieron con los mismos argumento de ella: “Hay evidencia de más casos de cáncer y sida (con este enfoque)”, alegaron.

El último martes, Arimborgo fue elegida por su bancada como la nueva presidenta de la Comisión de Educación. Aunque en su despacho sostienen que su propuesta legislativa no podrá ser discutida mientras los miembros de la comisión no estén de acuerdo.

El congresista de Nuevo Perú, Edgar Ochoa, quien integró ese grupo de trabajo, recalcó que la fujimorista, al ser titular de esa comisión “puede agendar los proyectos de ley que ella crea conveniente”. Aseveró que podría ponerlo en agenda desde el primer día.

Reforma universitaria

Otro tema sin resolver es la reforma universitaria. El 4 de junio, la Comisión de Educación, entonces dirigida por la fujimorista Milagros Salazar, aprobó una moción para solicitar al Pleno facultades para investigar el proceso de licenciamiento de universidades, supervisado por la Sunedu. “Por donde se aprieta sale la pus en Sunedu”, agregó Arimborgo en esa sesión.

El lunes 19, la comisión de Arimborgo inicia sus labores y tendrá que definir si continuarán con la demanda de investigar a la Sunedu.

Si la fujimorista mantiene el discurso de los dos últimos años, se cumplirá la tesis de la izquierda y del oficialismo: su designación es una estrategia de Fuerza Popular para confrontar al Ejecutivo.

Premier criticó designación de fujimorista en Educación

Durante su participación en el evento Perú Business Women 2019, el premier Salvador del Solar cuestionó que la congresista Tamar Arimborgo sea la nueva presidenta de la Comisión de Educación. “Cuando la mayoría del Congreso decide darle la presidencia de la Comisión de Educación a la representante de una mirada religiosa que considera que la educación con enfoque de género es Sodoma y Gomorra tenemos dos opciones: o lo tomamos en serio o nos hacemos los locos y no pasa nada”, manifestó. En ese sentido, recalcó que “la defensa del enfoque de género en la educación no es un capricho del Gobierno”. “Es un tema de valores republicanos esenciales: igualdad y libertad en todos los sentidos”, sostuvo.

La clave

Reforma estancada. El excongresista Daniel Mora consideró que la designación de Tamar Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación representa un retroceso para impulsar la reforma universitaria. “A pesar de tener una mayoría importante pudieron haber hecho reformas. Nos hace ver que no habrá avances importantes en la reforma universitaria (con Fuerza Popular)”, opinó.