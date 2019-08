Luciana León sobre Mauricio Mulder: “Es muy irresponsable hablar de una vacancia”

Luciana León se refirió a Mauricio Mulder y sus declaraciones en las que aseguró que buscará plantear una vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Sin embargo, la congresista calificó este manifiesto como “irresponsable”.

“En ningún momento se discutió ni en célula ni en Junta de Portavoces el hecho de una vacancia. Mauricio en realidad nos ha sorprendido al declarar esta iniciativa, pero no es algo ni que yo comparta ni que la célula parlamentaria esté de acuerdo (…) En mi opinión es una irresponsabilidad”, dijo Luciana León en RPP.

La parlamentaria Luciana León aclaró que el acuerdo al que se llegó en la bancada y que fue respaldado por la Junta de Portavoces fue que los ministros involucrados acudan al Congreso para declarar sobre Tía María, pero no se trató el tema de la vacancia de Martín Vizcarra.

“Me parece que es muy irresponsable hablar de una vacancia en estos momentos, porque lo que hemos aprobado es que vengan los ministros, especialistas en el sector a explicar las razones por las cuáles se dio una licencia y luego se retrocedió en ese sentido”, expresó.

PUEDES VER Fiscalía se disculpa por implicar a Daniel Abugattás en audio

Cabe señalar que Milagros Salazar, actual vocera de Fuerza Popular, precisó que su bancada tampoco ha conversado sobre una posible vacancia a Martín Vizcarra, pues no es un tema que esté en agenda.

“Nosotros como bancada no hemos tocado este tema [la posible vacancia del presidente Martín Vizcarra], no está en agenda y la bancada aprista ya hizo la aclaración, fue una opinión a título personal de Mauricio Mulder. Nosotros no tocamos ese tema ni tenemos una opinión al respecto”, aclaró Milagros Salazar.

Por su parte, el congresista Jorge del Castillo, del Apra, tampoco respaldó a Mauricio Mulder. “A mi juicio no es conveniente tratar en este momento [...] No estoy de acuerdo porque la democracia tiene caminos y procedimientos con niveles de entendimiento”, explicó en RPP.