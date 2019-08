Tubino sobre Arimborgo: “Ella ha tomado una posición un poco extrema en diferentes temas"

El congresista fujimorista Carlos Tubino señaló este miércoles que su colega de bancada, Tamar Arimborgo, quien presidirá la Comisión de Educación, tomó posturas extremas respecto a diferentes temas que, sobre todo, están vinculados a cuestiones como la educación sexual y la incorporación del enfoque de género en el currículo nacional.

Tubino, quien dejó la vocería titular de Fuerza Popular para darle la posta a la congresista Milagros Salazar, pese a reconocer el extremismo de su colega, defendió aún a la legisladora fujimorista y cuestionó que las críticas en su contra se concentren en sus controversiales posiciones.

“Yo he visto que algunas personas le sacan solamente los temas donde ella ha tomado una posición un poco extrema en diferentes temas. Pero eso no quiere decir que ella vaya a ser una persona que no va a desempeñar bien su función", sostuvo Tubino desde el Congreso.

Para el exvocero fujimorista y, ahora, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, la congresista Tamar Arimborgo tiene la experiencia necesaria para estar al frente de la Comisión de Educación. En ese sentido, manifestó que espera que la legisladora actúe al nivel de lo que el grupo de trabajo parlamentario requiere.

Salazar la defiende

Como Tubino, la nueva portavoz de la bancada fujimorista, Milagros Salazar, también defendió a su colega de bancada, quien ahora la sucede en la presidencia de la Comisión de Educación.

Salazar sostuvo que Arimborgo ha aportado “bastante” en la Comisión de Educación en las pasadas legislaturas, además de manifestar que la fujimorista conoce el ámbito de la educación porque es profesora.

“La congresista Tamar Arimborgo es docente de profesión. Conoce el ámbito, ha estado en las tres legislaturas anteriores, ha aportado bastante en la Comisión de Educación. Yo la respeto y resalto el apoyo que ha dado a la comisión en los diferentes temas”.

Sin embargo, Salazar, pese a respaldar a su colega, también, como Tubino, adelantó que es responsabilidad de Arimborgo, ahora que será presidenta de la Comisión de Educación, guardar su agenda personal para que no interfiera en el grupo parlamentario.

"Lo que corresponde a todos los presidentes es dejar su agenda personal o sus opiniones personales y buscar el consenso en función al beneficio de nuestro país”, indicó la legisladora.