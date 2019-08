Tía María: Difunden nuevo audio de la reunión entre Martín Vizcarra y autoridades de Arequipa [VIDEO]

El pasado 24 de julio, el presidente Martín Vizcarra sostuvo una reunión que duró aproximadamente 4 horas con las autoridades arequipeñas, con el fin de buscar una solución a las protestas en contra del proyecto minero Tía María.

Días después se difundió un audio en el que se escuchaban las negociaciones que el jefe del Ejecutivo sostuvo con los representantes de Islay y autoridades de Arequipa, encabezadas por Élmer Cáceres. Hace algunas horas, un segundo material de las negociaciones ha visto la luz.

En este nuevo audio, se escucha a Vizcarra explicar que en caso no quisieran el proyecto minero, debían plantear las irregularidades que estaría cometiendo la minera y someterlas a un procedimiento, con el objetivo que se revierta la licencia.

“Lo que hay que hacer es revertirlo administrativamente con las medidas que presenta el gobernador. No es que yo voy a agarrar y me voy a poner en la posición de la empresa, no. Las posiciones técnicas que ustedes tengan las respaldo". Incluso, Vizcarra se comprometió a brindar su apoyo a los arequipeños. "Yo mismo, con los técnicos les vamos a dar el soporte para hacerlo” se le escucha en el audio.

Además de solicitar un debido proceso, Vizcarra pidió a las autoridades arequipeñas que se revise la licencia otorgada por el gobierno y que, si en un plazo determinado no observaban resultados, recién allí podrían radicalizar su protesta.

“Sacamos un documento en ese sentido y si en un mes ven que yo no cumplo, hagan una medida radical. Quiero verlo con ustedes, trabajémoslo juntos y hagamos un seguimiento cada 15 días, tengamos una reunión para darle sustento y darle el argumento para ver los puntos”, indicó el presidente, quien adoptó una postura conciliadora.

En varios momentos en el audio, el mandatario resaltó que no tenían la intención de imponer el proyecto ni habían viajado como representante de la minera, sino que buscaba un acuerdo entre ambas partes.

“Yo no estoy aquí para convencer de las bondades de la mina, no vengo a defender la posición de la mina. Nosotros con equipo, con profesionales todo, ejecutamos el sustento para retrotraer y ahí sí sería un tema definitivo y sería fuerte porque hay argumentos que hay que ver”, se escucha decir al presidente Vizcarra.

Como se recuerda, el Consejo de Minería decidió suspender temporalmente el proyecto Tía María, mientras se realizan las observaciones. Por su parte, Southern señaló que han cumplido con todas las normas para que el proyecto fuera aprobado, así como resaltar que Tía María ‘cuenta con los más altos estándares ambientales’ y los defenderán en las instancias correspondientes.