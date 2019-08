Mesías Guevara: Filtrar el audio fue un acto desleal e infraterno contra Martín Vizcarra

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, se refirió al audio que se filtró de la conversación entre Martín Vizcarra y gobernadores regionales sobre el proyecto Tía María.

Aproximadamente diez minutos de lo dialogado el 24 de julio fue difundido el último sábado 9 de enero. En el audio se logra escuchar al presidente indicando que su posición es que se suspenda el proyecto Tía María, pero que ello debe decirlo públicamente más adelante y no en esos días.

Las críticas de los opositores al gobierno de Martín Vizcarra no se hicieron esperar. Incluso, este lunes 12, corrió el rumor de que algunos legisladores iban a pedir su vacancia por presunto “negociado”.

A su turno, Mesías Guevara calificó la filtración de la escucha como un acto desleal contra el presidente. A la vez, comentó que ninguno de los gobernadores presentes en la reunión fue quien divulgó la pista.

“Es un acto infraterno, desleal de ciertas personas, que ante la confianza que el presidente les da estos filman, graban, y luego lo hacen público en momentos bastantes cruciales del país, que hoy lo están utilizando ciertos sectores conservadores, reaccionarios, que no quieren que haya los cambios en nuestros país, con un argumento prácticamente para estirar el debate”, expresó en el programa No hay derecho.

“Qué curioso que haya personas que decían que ‘Tía María no va’ y que están a favor del pueblo, pero cuando sacan la resolución [de suspensión] sacan el audio. ¿Qué significa eso?, que estaban jugando a doble bando. Eso no es serio, no es responsable, y más aún si ha sido algún alcalde o gobernador [el que lo ha difundido]. Nos llama la atención esa actuación”, añadió Mesías Guevara .

Asimismo, sostuvo que el mandatario cometió un error al pensar de que no había presentes que jugaran a dos bandos.

“Creo que el presidente Martín Vizcarra ha sido demasiado confiado al creer que todos actúan como él, de manera directa y transparente, pero olvidándose que hay muchos personajes que juegan a dos bandos, y, por un lado, dicen estar con el pueblo y, por otro, están en contra de él”, señaló.

Por su parte, Vizcarra Consejo enfatizó de que están buscando intimidar al Ejecutivo para manchar su imagen. Agregó que su Gobierno no actúa con una salita del Sin como hacía el fujimontesinismo.

“Acá hay un intento de intimidación, han sacado 4 o 5 minutos de 4 horas. A nosotros nadie nos intimida, estamos a favor del pueblo. A quienes quieran especular, les ponemos las cosas bien claras. Este Gobierno no negocia sentencias, ni tiene arreglos bajo la mesa o negocia en la salita del SIN, todo lo hace con transparencia, sobre la mesa”, expresó.

"Han sacado ahora parte de esa conversación que hemos tenido. En esa reunión hemos ratificado de que somos un Gobierno que respeta el estado de Derecho”, adicionó Martín Vizcarra.