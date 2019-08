Vilcatoma tiene a su servicio 8 policías, 4 choferes, 1 camioneta, 1 moto, 1 automóvil y gasolina

La congresista fujimorista Yeni Vilcatoma De La Cruz cuenta con una seguridad personal integrada por 8 policías, una motocicleta, un automóvil, una camioneta y cuatro choferes, además de combustible que requiera a su completa disposición.

Faltando un día para que concluya su mandato como tercera vicepresidenta del Congreso, sus colegas de bancada, la ex primera vicepresidenta Leyla Chihuán Ramos y el ex segundo vicepresidente Segundo Tapia Bernal, aprobaron una solicitud de Chihuán para que se prolongue por medio año más la seguridad que ya no le correspondía por haber terminado su gestión.

A las 12 y 30 del día del martes 23 de julio, Chihuán y Tapia suscribieron el acuerdo, pero no contaron con el respaldo del todavía presidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, quien no estampó su firma en el Acta de la 78° Sesión de la Mesa Directiva. Salaverry no estuvo de acuerdo con el requerimiento de mantener el equipo de seguridad para Vilcatoma porque este corresponde a la investidura del tercer vicepresidenta y ella dejó el cargo.

Según la mencionada acta, la fujimorista Vilcatoma requirió la ampliación del servicio “por medidas de seguridad personal”, pero en el documento cuáles son los hechos que motivaron a la legisladora se le otorgara “en forma excepcional” tener a su disposición por 6 meses más el equipo policial.

Los costos por la ampliación del servicio de seguridad, incluido el combustible, corren por cuenta del presupuesto del Congreso de la República.

De acuerdo con fuentes de este diario, si bien en el acta se indica que la sesión en la que se aprobó el pedido de Vilcatoma estuvo presidida por Daniel Salaverry, este no estuvo de acuerdo con la solicitud de la ex tercera vicepresidenta, por lo que no estampó su rúbrica. Solo firmaron Chihuán, Tapia y la propia Vilcatoma.

El 9 de mayo de este año, Vilcatoma se presentó ante la Dirección de Investigación Criminal de la PNP (Dirincri) y declaró que había recibido 50 amenazas contra su vida y que creía que estos hechos se iniciaron después que anunció que preparaba un pedido de vacancia del presidente Martín Vizcarra.

Rápidamente, el 11 de mayo, la policía detuvo a Francesco Loja Vásquez, de 18 años de edad, a quien se le atribuyó las llamadas telefónicas intimidantes y los ataques por redes sociales contra Yeni Vilcatoma.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 004-2016-IN, como tercera vicepresidenta Vilcatoma recibía Seguridad Semi Integral, “que incluye la protección del inmueble donde fija su domicilio; se otorga de oficio y no cubre la seguridad del cónyuge, padres e hijos de la persona resguardada”.

La norma indica además que la Seguridad Semi Integral “se brinda mientras el funcionario se encuentre en ejercicio de sus funciones, en los niveles que establezca la Directiva correspondiente. Al término de sus funciones, reciben únicamente seguridad personal por seis meses improrrogables”.

Y por Seguridad Personal el dispositivo señala claramente que consiste “en el conjunto de acciones y medidas que tiene por finalidad brindar seguridad al funcionario o personalidad, el servicio se otorga de oficio y no incluye la seguridad del cónyuge, padres e hijos, ni al inmueble donde domicilia o labora la persona resguardada”. Esto quiere decir que las asignación de “seguridad excepcional” que aprobaron Chihuán y Melgar para Yeni Vilcatoma no se adecúa a la norma citada.