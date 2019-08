Poder Judicial evaluó este viernes apelación de impedimento de salida de Luis Castañeda

El Poder Judicial evaluó, este viernes 9 de agosto, la apelación de impedimento de salida del país de Luis Castañeda Lossio, exalcalde de Lima, quien viene cumpliendo esta medida restrictiva desde julio.

El impedimento de salida del país fue por 18 meses contra Luis Castañeda, luego de un pedido del Ministerio Público porque se habría beneficiado con pagos de la empresa OAS. El pedido de la Fiscalía fue fundado en parte, ya que la solicitud de restricción de salida del país fue por 36 meses.

En cuanto a Martín Bustamante, exfuncionario de la Municipalidad de Lima, reveló que es colaborador eficaz en las investigaciones que le sigue el Ministerio Público en las investigaciones en contra de Luis Castañeda.

“Hoy [ayer, jueves 8 de agosto], ante las informaciones inexactas que vienen siendo difundidas, he acudido a la Fiscalía a fin de renunciar voluntariamente a la reserva de mi identidad como colaborador, en el marco de las investigaciones que se siguen ante el Equipo Especial del Ministerio Público”, señaló el exfuncionario en Twitter.

“De esta manera, comunico que, además de asumir la responsabilidad que me corresponda, continuaré colaborando con la justicia en el esclarecimiento de los hechos, absteniéndome por tanto de aclara o proporcionar información fuera del marco de dicho procedimiento”, añadió.

Por su parte, el abogado de Luis Castañeda evitó dar mayores detalles: “Si el señor Bustamante es colaborador eficaz, es información reservada de la cual no tengo información relevante. Evidentemente, he conversado con mi cliente todas las defensa y argumentaciones serán en la investigación y no ante los medios de comunicación”.

Cabe señalar que el 26 de abril, Leo Pinheiro, quien fue presidente de OAS, señaló al equipo de fiscales de Lava Jato que se reunió con Luis Castañeda en el 2014 y coordinó la entrega de dinero para financiar su campaña electoral, el cual habría sido recibido por Martín Belaunde.