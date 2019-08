Keiko Fujimori: Estos son los jueces que votaron a favor de reducirle la prisión preventiva

Keiko Fujimori continuará en prisión preventiva luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anunciara este viernes que los jueces supremos encargados de ver el caso de la lideresa de Fuerza Popular, no llegaron a un acuerdo por mayoría para resolver la casación con la cual buscaba que se anule la orden restrictiva que la mantiene privada de su libertad, en el marco del caso Odebrecht.

El presidente de la sala, el juez Hugo Príncipe Trujillo, comunicó el desacuerdo al que llegó la Corte Suprema respecto al caso de Keiko Fujimori, revelando, además, los nombres de los magistrados que votaron a favor de que se reduzca el plazo de la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

Hugo Príncipe

El primer caso es el del mismo presidente de la Sala Penal Permanente, Hugo Príncipe Trujillo, quien votó por declarar fundada la casación de Keiko Fujimori en el sentido de la reducción del plazo de la prisión preventiva.

El juez supremo Príncipe, vale recordar, asumió la presidencia de la sala luego de que el presidente titular, el juez supremo César San Martín, decidiera inhibirse de ver el caso de Keiko Fujimori.

Zavina Chávez Mella

Quien también votó a favor de reducirle la prisión preventiva a Keiko Fujimori fue la jueza suprema Zavina Chávez Mella, quien ya antes fue cuestionada por su relación con el exjuez César Hinostroza, sindicado como líder de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Por esta cercanía con César Hinostroza, en mayo pasado el procurador para casos de lavado de activos, Miguel Sánchez Mercado, interpuso una recusación contra la jueza Zavina Chávez para que no participe en la evaluación de la casación de Keiko Fujimori.

Chávez Mella, antes de ingresar a la Sala Penal Permanente, fue integrante de la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria que presidía el ahora prófugo exmagistrado César Hinostroza.

No obstante el pedido de la Procuraduría, la sala decidió declarar infundada la solicitud, permitiendo que la jueza Zavina Chávez participara en la deliberación del caso de la lideresa de Fuerza Popular.

Vale resaltar también que el 10 de setiembre de 2018, la jueza Zavina Chávez Mella, cuando se estaba en la efervescencia de la difusión de los “audios de la corrupción”, pidió que el secretario de confianza de César Hinostroza, Enrique Cubillas Boy, sea designado como su asesor de confianza, como se ve en una resolución del Poder Judicial.

Enrique Cubillas Boy tenía una relación de cercanía con el exjuez César Hinostroza, al punto de que ambos protagonizaron uno de los "audios de la corrupción cuya transcripción es la siguiente:

César Hinostroza: Aló

Enrique Cubillas Boy: Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal?

CH: Qué dices, Kike… ¿Qué novedades?

ECB: Bien, señor. Bien. Llamaba… bien, bien, señor bien, llamaba para saludarlo a usted señor, por el feliz año, pues…

CH: Gracias, gracias, de igual manera, pásalo bonito a lado de tu familia

ECB: Muchas gracias, señor. Para usted también señor. Pásela bien y una vez más para agradecerle por la oportunidad del año, señor, de trabajo.

CH: Ya, hermanito, hay que seguir juntos ¡eh!, hay que seguir adelante…

ECB: Tiene que ser así señor; mientras tanto, estamos juntos nosotros ayudándonos en todo. Pásela muy bien, señor. Un abrazo, deseo felicidad para usted…

CH: Gracias por tu llamada

ECB: Lo veo el 4, un abrazo señor, felicidad

CH: Chau

ECB: Gracias por todo señor

Jorge Castañeda

El último juez que votó a favor de reducir el plazo de la prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori fue el magistrado Jorge Castañeda Espinoza, vinculado también a “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El juez Jorge Castañeda cobró notoriedad ante la opinión pública luego de que presentara un pedido para inhibirse de ver el caso de Keiko Fujimori el pasado 5 de julio, cuando se programó por primera vez la audiencia de casación de la lideresa de Fuerza Popular.

En efecto, poco antes de iniciarse la audiencia, el juez Castañeda decidió dar un paso al costado en la evaluación del recurso, pues un día antes se había difundido un audio suyo con el ex juez César Hinostroza.

Los audios mostraron un diálogo entre Castañeda e Hinostroza para coordinar una cita y conversar sobre temas que no mencionan por teléfono.

Castañeda dice: “Quería visitarlo un rato para conversar en forma... en su despacho... o bien en la tarde o mañana temprano”. Hinostroza responde: “Ya, ya... ¿sobre uno de los casos que hemos votado o es otra cosa?”

Estas son las transcripciones de los audios de Castañeda con Hinostroza, a los que La República pudo acceder:

Audio 1

Lunes 14 de mayo del 2018

Exmagistrado César Hinostroza llama a Jorge Castañeda.

- JC: Aló

- CH: Doctor Castañeda.

- JC: Mi querido doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal?

- CH: Te habla César Hinostroza.

- JC: Sí, sí, ya sé, ¿cómo está? Mi querido doctor, dime.

- CH: Quería saber, me dice, ¿o me dio mal la información?

- JC: No, está bien, está bien, quería, como te digo...quería visitarlo un rato para conversar en forma... en su despacho... o bien en la tarde o mañana temprano.

- CH: Ya, ya... ¿sobre uno de los casos que hemos votado o es otra cosa?

- JC: No, no, no... es otro tema, otro tema.

- CH: Otro tema, ya, ya... no te preocupes. Mañana nos vas a ayudar porque Aldo Figueroa se está yendo a una comisión con el presidente.

- JC: Mmmm...

- CH: Entonces te llamamos para que completes sala.

- JC: Ya, ya ok, ya, está bien...Entonces, listo.

- CH: Ya... gracias, gracias hermano.

- JC: Ya, cuídese.

- CH: Chau.

Audio 2

Jueves 31 de mayo del 2018

Castañeda Espinoza con Hinostroza acuerdan reunirse y se tratan de “hermano”.

- JC: Mi querido doctor, ¿Cómo está? Buenas tardes.

- CH: Sí, ¿qué tal hermano? ¿Tienes tiempo? ¿Dónde estás ahorita?

- JC: Estoy en el primer piso.

- CH: Mira, espérame en los leones. Yo ahorita salgo en 5 minutos.

- JC: Ya, ya listo.

- CH: En los leones, en la puerta principal.

- JC: Ya, ok, ok.

- CH: Listo, perfecto.

Audio 3

Jueves 31 de mayo del 2018

Hinostroza le dice a Castañeda que lo espera en la puerta de Palacio de Justicia.

- JC: Aló, aló.

- CH: ¿Dónde estás, hermano?

- JC: Ya estoy saliendo, ya...

- CH: Estoy por Paseo de la República.

- JC: Estoy saliendo, por la puerta principal, estoy saliendo...

- CH: Ya, ya... listo.