Giulliana Loza: “Vamos a agotar todas las vías jurídicas posibles para que Keiko quede libre”

Antes de que la Corte Suprema anuncie que no dará su fallo este 9 de agosto porque cinco magistrados no llegaron a un acuerdo de cuatro votos, el mínimo que es requisito, la defensa legal de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, se manifestó sobre los escenarios posibles que permitirían a la lideresa de Fuerza Popular seguir siendo investigada en libertad, continuar en la cárcel o disminuir el tiempo que debe cumplir en prisión preventiva.

“Nosotros nunca hemos perdido la fe. Siempre hemos mantenido la fe intacta a favor de Keiko Fujimori”, expresó en RPP, señalando que confiaba en que la Corte Suprema decida que su patrocinada abandone la cárcel.

En caso Keiko Fujimori quede en libertad, Giulliana Loza precisó que el tiempo que demoraría el trámite para que salga de prisión depende de cada establecimiento penitenciario, por lo que no podría asegurar si saldría el mismo día en que se toma la decisión.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que se ratifique la prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular, precisó: “Sería un escenario no deseable. No vamos a descansar hasta que Keiko Fujimori pueda recuperar su libertad y vamos a agotar todas las vías jurídicas posibles”.

Quien también se pronunció al respecto fue el fiscal José Domingo Pérez, teniendo en cuenta que fue él quien sustentó la prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular. “La investigación seguida contra Keiko Fujimori y otros no es sencilla. No podemos decir que estamos exentos de factores que han enturbiado un normal desarrollo del proceso. Hay aspectos que debemos de superar, pero eso no nos va a amilanar”, dijo en RPP.

En otro momento, advirtió: “No hay que ser ingeniosos cuando se investigan organizaciones criminales. Tienen distintos brazos de acción y no lo indico en este caso en particular. En general, las organizaciones criminales tienen brazos legales constituidos por estudios de abogados, incluso ingresan en las instituciones del Estado y tienen a funcionarios comprados, adeptos para cumplir los fines de esta organización”.