Del Solar y voceros de FP se reunieron por adelanto de elecciones

Por: Diego Quispe Sánchez

Horas antes de la reunión entre el premier Salvador del Solar y los líderes de la bancada de Fuerza Popular, por el proyecto de ley 4637 de adelanto de elecciones generales para el 2020, los fujimoristas Carlos Tubino y Rosa Bartra cuestionaron esta propuesta en redes sociales.

Tubino tuiteó que con esa propuesta de ley se estará “engañando al pueblo a que tendrá mejores congresistas en elecciones apuradas, gastando S/ 300 millones en un referéndum”.

Bartra, por su parte, publicó un video para comparar al presidente Martín Vizcarra con el exdictador venezolano Hugo Chávez. Como se sabe, la consulta popular, invocada por el jefe del Estado para ratificar en diciembre la reforma constitucional de adelanto de comicios, es vista por el fujimorismo como una medida autoritaria.

A las 10 de la mañana, ante la prensa, en los Pasos Perdidos, con un tono más bajo, a diferencia de sus tuits, Tubino aseguró que su bancada iba a buscar un consenso con el primer ministro. “Es una reunión inicial que consideramos importante. Siempre hemos estado atento al diálogo. Nosotros ya hemos ido varias veces a la oficina de Del Solar”, comentó.

El vocero naranja recalcó que existen tres alternativas en su bancada con el proyecto de ley 4637 de adelanto de elecciones: aceptar lo que el premier plantee; no aceptar el referéndum, pero con un consenso lograr que se apruebe en dos legislaturas; o archivarla.

Luego de declarar, el fujimorista acompañado por sus colegas Luz Salgado y Milagros Takayama se dirigieron al despacho de Fuerza Popular, ubicado en el segundo piso del Palacio Legislativo.

Media hora después, Del Solar llegó al Congreso seguido por los parlamentarios oficialistas Clemente Flores y Sergio Dávila. Según trascendió, el primer ministro propuso que la reunión se lleve a cabo en el salón Jorge Basadre.

Esto no fue tomado a gusto por los congresistas de FP. Pero no tuvieron de otra. A la comitiva se sumaron los legisladores Rosa Bartra y Octavio Salazar.

Así, Del Solar ingresó y estrechó la mano a los fujimoristas. En ese momento, las discrepancias fueron suprimidas por el acto protocolar del saludo. Fuentes del Parlamento contaron que el diálogo giró, básicamente, sobre el objetivo del gobierno con adelantar los comicios para el próximo año.

Los voceros naranjas solo escucharon al primer ministro, expresaron algunas ideas, pero no se pronunciaron ni a favor ni en contra de la iniciativa del Ejecutivo. De esa forma, era imposible llegar a un acuerdo sobre el proyecto de reforma constitucional.

El diálogo duró más de dos horas. Tubino, al final, en conferencia de prensa, explicó que esta “ha sido una primera reunión”. “Escuchamos los planteamientos que lleva este proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Esto lo vamos a informar a nuestra bancada. Vamos a tener una reunión mañana (hoy)”, manifestó.

El último domingo, Tubino, en conversación con La República, adelantó que la visita del premier no iba a determinar la posición de FP ante la propuesta del Ejecutivo. Esta recién será conocida cuando se inicie la discusión del proyecto de ley 4637 en la Comisión de Constitución del Congreso.

“Salida constitucional”

En tanto, Del Solar también fue recibido por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, para hablar sobre la iniciativa de ley del Gobierno.

Olaechea, luego de la charla, refirió a la prensa una posición abierta al diálogo, pero inexacta sobre si está de acuerdo o no con la reforma que recorte su periodo congresal.

“Nos hemos puesto de acuerdo en dos extremos: las necesidades del pueblo peruano no pueden ser desatendidas. Y en los temas constitucionales tendremos que trabajar más fuerte (…) para salir de este entrampamiento”, manifestó.

Del Solar, quien estaba a su lado, aclaró que su visita a Olaechea fue “para ratificar su compromiso (…) y buscar una salida constitucional a esta situación”.

Y aseguró que el trabajo conjunto no se detiene. “Mientras, el trabajo del Gobierno y el del Congreso no se detiene y, por lo tanto, hemos ratificado nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta para que ambos objetivos puedan alcanzarse de la mejor manera”

Quien también había conversado con el titular de la Mesa Directiva sobre esta coyuntura fue el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. “Tanto el presidente del Congreso como el de la PCM tienen que buscar los espacios, dialogar, ponerse de acuerdo”, enfatizó.

Reunión con bancadas

Tras el encuentro de Del Solar y representantes de FP, los congresistas fujimoristas y aliados utilizaron el conflicto de Tía María en Twitter para desacreditar el adelanto de comicios.

En esa línea, Cambio 21 emitió un comunicado en el que exige la suspensión del diálogo hasta que no se solucionen las protestas en el Valle de Tambo, Arequipa. En Contigo, Juan Sheput recalcó que el Ejecutivo aún no los convoca a conversar. “En lo personal, me es indiferente. Considero que el diálogo a posteriori es inútil”.

En Acción Republicana, Frente Amplio y el Apra todavía no reciben la invitación de la PCM. Por la noche, Del Solar recibió a la bancada Unidos por la República. Mañana se reunirá con la Bancada Liberal y Cambio 21.

La clave

- Conteo de votos. La propuesta de reforma constitucional de Vizcarra requiere 66 votos a favor en el Pleno del Congreso y luego ratificarse en referéndum. En el mejor de los casos, puede aprobarse con 87 votos en dos breves legislaturas. De esa manera, la consulta popular sería innecesaria. Sin embargo, la mitad de las bancadas que conforman el Parlamento aún no deciden si apoyarán el proyecto de ley.

Zeballos pide reflexión de congresistas

- El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, consideró que los legisladores que critican el Proyecto de Ley 4637 de adelanto de elecciones no comprenden la coyuntura política que vive el país. “Parece ser que no hay una visión coherente, racional, de lo que viene aconteciendo. Ahora entiendo que esta es una reacción natural que con el transcurrir de los días tiene que flexibilizarse y entender la dimensión, la magnitud real de lo que es la propuesta, que va a implicar en el Congreso a hacer un mea culpa”, enfatizó a Ideele Radio. El adelanto de comicios generales implicará un referéndum en diciembre para que las elecciones se celebren la tercera semana de abril del 2020.