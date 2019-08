Mantilla arremete contra ministra Montenegro por cuestionar a Bartra

El congresista Mario Mantilla de Fuerza Popular criticó a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por decir que Rosa Bartra no debe continuar presidiendo a Comisión de Constitución del Parlamento. Sin embargo, desestimó las declaraciones de Pedro Olaechea contra la izquierda y las mujeres.

Mantilla sostuvo que la también legisladora Gloria Montenegro “no tiene autoridad suficiente” para cuestionar la labor de la fujimorista Bartra, quien lideró la desnaturalización de la reforma sobre la inmunidad parlamentaria del Poder Ejecutivo el que motivó la propuesta del adelanto de elecciones.

“Lamento mucho sus expresiones de ella porque como ministra de la mujer sabemos muy bien las cosas que ha hecho. (...) No hay nada bueno que ha hecho en ese ministerio y creo que no tiene autoridad suficiente como para poder criticar a una parlamentaria que ha realizado un buen trabajo tanto como presidenta de la Comisión Lava Jato y luego de la Comisión de Constitución”, mencionó.

Además, aseguró que la ministra debió haber sido retirada desde que promovió la campaña de Hombres por la igualdad, cuyo símbolo fueron los mandiles rosados, en el Ejército.

“La permanencia la tiene que evaluar el presidente de la República, yo creo que esa situación sobre los mandiles rosados es un acto que justificaba su salida”, declaró.

Mantilla sobre Olaechea

“Si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza. Lamentablemente es lo que he visto”, declaró Pedro Olaechea, el nuevo presidente del Congreso con apoyo de Fuerza Popular, a la revista Cosas.

PUEDES VER Beteta acusa violencia contra Bartra por ser mujer, pero se calla sobre declaraciones de Olaechea

Al respecto, Mario Mantilla intentó justificarlo indicando que fue sin intención sino se debió a la “calentura” del momento. Agregó que ya se disculpó por el caso.

“Yo creo que a veces, en la calentura, en un determinado momento, uno da expresiones y no mide las consecuencias, pero ya pidió las disculpas del caso”, comentó.

Aceptó que debería ser más “conciliador” porque no solo representa a una bancada sino a todo el Poder Legislativo.

“Yo particularmente pienso que cuando alguien preside un Congreso tiene que ser conciliadores con todas las bancadas porque representamos a todo el Parlamento”, precisó.

Sin embargo, le recordaron que Olaechea ha tenido declaraciones más cuestionadas. Al día siguiente de asumir su cargo, en su primera entrevista televisiva como presidente del Congreso comentó que el único lugar en el que las mujeres se pueden relajar y estar bien atendidas es en las peluquerías.

PUEDES VER Fuerza Popular pierde 3 comisiones por nueva distribución para la gestión 2019-2020

Fuerza Popular y la Comisión de Constitución

El fujimorista reiteró que Fuerza Popular no renunciará a la presidencia de la Comisión de Constitución, por lo que no sería una de los tres liderazgos que tendrá que ceder.

“Se debe respetar las decisiones que se toman desde un inicio del Parlamento del 2016. No considero razonable que tengamos que renunciar (las comisiones). Por proporcionalidad tenemos que dejar 3 comisiones, pero renunciar a comisiones que queremos mantener como Constitución, no va con nosotros esa propuesta”, enfatizó.

Mantilla sobre renuncia del congresista

Mario Mantilla también se refirió a la propuesta de ley del legislador Gilbert Violeta, la que consiste en que un parlamentario pueda renunciar. Indicó que, a opinión personal, sí está de acuerdo.

“Debe ser una decisión personal, porque a veces uno no puede compatibilizar con el contexto en general, no solo de una bancada”, dijo.