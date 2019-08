Vizcarra: Los mismos que se oponían a Panamericanos ahora critican el adelanto de elecciones

Luego que el Congreso cuestionase el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones al 2020 por parte del Ejecutivo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que hay tiempo suficiente para que se logre y que solo se requiere voluntad.

Además, recordó que los parlamentarios que critican su iniciativa legal son los mismo que promovieron la cancelación de los Juegos Panamericanos Lima 2019, por distintos factores, entre ellos Fuerza Popular y el Apra.

“Por ahí dicen que no se puede, que no hay tiempo, que no se va a lograr y miren, qué coincidencia, son los mismos que decían que no se podían hacer los [Juegos] Panamericanos, los mismos que decían que iba a salir mal, que no iba a haber tiempo para hacer las obras y ahora ven unos Panamericanos ejemplares”, enfatizó.

Al ser preguntado por la bancada aprista, cuyo integrante Mauricio Mulder ha adelantado que se debe archivar la propuesta, como por el fujimorismo, el jefe de Estado sostuvo que “felizmente” hay más miembros del Parlamento a los que sí les interesa terminar la crisis política.

“Felizmente el Congreso está integrado por muchos más congresistas (que los críticos), congresistas que sí ven esta opción que hemos propuesto como Ejecutivo, en mi calidad de presidente de la República, como una salida a una crisis institucional de confrontación permanente entre Legislativo y Ejecutivo que ya lleva tres años”, comentó.

Vizcarra sobre posible “inconstitucionalidad”

El mandatario Martín Vizcarra negó que el anuncio de la reforma, durante su mensaje a la nación, sea inconstitucional porque sí fue acordada en sesión de Consejo de Ministros el pasado miércoles 24 de julio.

Respaldó lo dicho por el primer ministro Salvador del Solar respecto a la búsqueda de distracción por parte de la oposición

“El premier ha sido muy claro que en vez de tratar de discutir el tema de fondo, comienzan a tratar de querer confundir con temas procedimentales", mencionó.

Confirmó que lo acordado con el Gabinete Ministerial fue el mensaje presidencial del 28 de julio y que el último miércoles 31 de julio se trabajó el proyecto de ley.

“La conclusión a la que se llegó fue de que lo más salomónico, lo recomendable era adelantar las elecciones. un año para el 2020 [...] El ministro de Economía (Carlos Oliva) dijo que más afecta la confrontación permanente. En vez de dos años de confrontación, tengamos un año de transición ordenada donde no dejaremos de trabajar”, enfatizó.