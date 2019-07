Yonhy Lescano: “Este Congreso es una estafa y una pérdida de tiempo”

El suspendido congresista de Acción Popular Yonhy Lescano se pronunció tras los últimos acontecimientos en el Congreso. En ese sentido, reiteró su pedido de que este poder del Estado sea cerrado. “Es una estafa y pérdida de tiempo”, escribió en su Twitter.

Yonhy Lescano resaltó que fue “el único político y parlamentario que hace meses atrás pedí el cierre del Congreso plagado de corrupción que blinda a los más avezados delincuentes de cuello y corbata, no me equivoqué y lo ratificó”.

Fui el único político y parlamentario que hace meses atrás pedí el cierre del congreso plagado de corrupción que blinda a los más avezados delincuentes de cuello y corbata, no me equivoqué y lo ratificó. Ese poder del Estado es una estafa y pérdida de tiempo. #CierrenEseCongreso — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) July 25, 2019

El congresista de Acción Popular también manifestó que en el Congreso persiste una “conducta dictatorial del fujiaprismo, además de muchas acusaciones de corrupción contra los congresistas a quienes no les pasa nada”. En ese escenario, no descarta no volver al Parlamento. “Por mi no vuelvo a un congreso tan corrupto”, agregó.

A pocas horas de acabarse la legislatura ampliada, el pleno del Congreso aún no termina de debatir y votar las 6 reformas políticas propuestas por el Ejecutivo. Hasta el momento quedan pendientes revisar las iniciativas referentes a la paridad y alternancia e inmunidad parlamentaria.

PUEDES VER Junta de Portavoces aprueba debatir la presentación de una acción de competencia al TC

El último miércoles y gracias a los votos de Fuerza Popular y el Apra, se rechazó que Pedro Chávarry sea investigado por el delito de organización criminal. Al ex fiscal de la Nación solo se le aprobó la denuncia de encubrimiento real.

Cabe precisar que también solo faltan pocas horas para que se venza el plazo máximo para que se inscriban las listas a la Mesa Directiva del Congreso. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 27 de julio, un día antes del mensaje a la Nación a cargo del presidente Martín Vizcarra.