Vizcarra hoy en Arequipa para poner fin a conflicto por Tía María

Mónica Cuti y Alexis Choque

Algo bueno trajo la reunión de cinco gobernadores regionales del sur. Al final del cónclave, que convocó a los titulares de Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios, hubo un pronunciamiento. Invitan al mandatario a construir soluciones a los conflictos sociales desatados por la actividad minera.

En la tarde, hubo respuesta. El gobernador regional Elmer Cáceres Llica, en sus redes sociales, confirmó el arribo del mandatario en horas de la tarde. Más detalles de la cita no se conocen, pero el tema central girará en torno al conflicto por Tía María. ¿Una luz después de nueve días de protestas en el valle de Tambo? Eso se verá, pues, hasta el cierre de esta edición, las puertas al diálogo estaban cerradas. Lo dicho lo vivió en carne propia el viceministro de Gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina. Los huelguistas no quieren sentarse en una mesa de diálogo, mientras el Gobierno no anule la licencia de construcción.

Molina llegó a Tambo y, luego, acudió a la plaza San Francisco (Cocachacra). Ahí subió a una tarima junto al alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera, y el burgomaestre del distrito de Deán Valdivia, Richard Ale, en medio de gritos y arengas. La población y dirigentes le exigieron anular el visto bueno para el proyecto destinado a explotar dos tajos de cobre. A Molina, le recordaron las siete muertes en 2011 y 2015 en las acciones de protesta contra Southern.

Molina aseguró que su presencia en el valle no era para instalar una mesa de conversación, sino para asegurarles a los pobladores que hay ánimos de acercamiento del Gobierno. "Mi sensación es que tenemos que persistir en acercarnos a la población. Están muy enojados e hicimos el esfuerzo de escucharlos", declaró a RPP.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, también arribó a Arequipa ayer para la firma de un convenio con la Universidad Nacional de San Agustín. Su salida del Paraninfo de la UNSA fue accidentada. Un grupo de protestantes se instaló en el ingreso y salida del lugar. Entonces, Ísmodes se retiró por una puerta auxiliar. Insistió en que el proyecto minero no se iniciará, mientras no estén resueltas las dudas de la ciudadanía. También precisó que los dirigentes aseguraron que las protestas serían pacíficas, aunque eso no es tan real; pues hoy la mayor cantidad de heridos es de la Policía.

Enfrentamientos

Las situación en el valle de Tambo continúa tensa. Los manifestantes, ayer por la tarde, se enfrentaron en Ventillata, un tramo de la vía de penetración a Cocachacra. El choque se produjo cuando el grupo avanzaba hacia El Fiscal. Los enfrentamientos se desataron por casi una hora en las chacras aledañas a la vía. Los espartambos lanzaron piedras y la policía bombas lacrimógenas.

Del cuartel de Chucarapi, salieron tres tanquetas con dirección al punto del conflicto para imponer el orden. El saldo del enfrentamiento fue de cinco policías heridos y un ciudadano detenido, según informó el Ministerio Público. Se lo identifica como Gilberto Ccollque Sencia (31) y es sindicado de lanzar piedras a los efectivos.

Gobernadores del sur y nueva ley de minería

Ayer los gobernadores que conforman la Mancomunidad Macrorregional del Sur se reunieron en Cusco, tras la problemática que se presenta en sus ciudades, y firmaron un pronunciamiento dirigido al presidente Martín Vizcarra.

Entre los puntos que acordaron, está impulsar la reforma de la Ley de la Minería en el Perú, en la que se incorporen la consulta previa y los impactos socioeconómicos, ambientales y culturales, así como en otras actividades económicas; incluso que se den fondos de compensación a los pueblos.

También pidieron impulsar el incremento de los recursos de gasto corriente y de canon minero para las regiones.