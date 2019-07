Pedro Olaechea será respaldado por Fuerza Popular para la presidencia del Congreso

Lista para la Mesa Directiva del Congreso en ciernes. El parlamentario Pedro Olaechea recibirá el apoyo de la bancada de Fuerza Popular, cuya consigna es que el congresista sea el presidente del Congreso de la República.

Según el Reglamento del Legislativo, las listas deben considerar los cargos de presidente y tres vicepresidentes, quienes serían los congresistas Percy Alcalá, Karina Beteta y Alejandra Aramayo.

Es menester mencionar que la parlamentaria Aramayo solo sería candidata a la tercera vicepresidencia de la lista para la Mesa Directiva.

Cabe destacar que hay algunas bancadas que no serán parte de la lista. Verbigracia, Alianza para el Progreso (APP) y los miembros de Contigo (actualmente no agrupados), cuyos miembros han coincidido en que no pueden integrar una lista en la que Beteta está.

En una reciente reunión que tuvo la bancada de Fuerza Popular, su vocero Carlos Tubino no quiso validar la candidatura de Pedro Olaechea a la presidencia del Legislativo. “No vamos a dar ningún nombre”, aseveró.