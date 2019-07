“Mi Trujillo no está dentro de la reforma del transporte”

La Libertad. El alcalde Daniel Marcelo ha adelantado que la resolución judicial que contempla reanudar el recaudo electrónico no es decisiva. ¿Cómo han tomado ustedes esto?

Mire, yo creo que el alcalde, a medida que ha ido conociendo todo el tema de la reforma del transporte y nuestra propuesta, ha venido flexibilizando su opinión ¿no?

Esa decisión parece irreversible, incluso tiene el respaldo de algunos regidores y de los propios transportistas urbanos.

Él tiene dos argumentos por los cuales este proyecto legalmente no es el adecuado.

¿Cuáles son?

Uno, que el contrato debió ser aprobado por el concejo (y que no habría sido así). De acuerdo a la Ley 1224, el municipio intervino en dos oportunidades: uno para la declaratoria de interés público, que lo hizo y aprobó en forma unánime; y otro la adjudicación que también lo aprobó en forma unánime. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intervino dando una opinión favorable al contrato y al sistema económico financiero. Y en lo segundo que está diciendo —y que tampoco es cierto— es que la extensión del plazo para los precedentes debió ser a través de una adenda. Eso también es falso. Le hemos dicho al alcalde que la extensión del plazo estaba prevista en el contrato, el cual señalaba que si las actividades precedentes, que son en doce meses, no se lograban en ese tiempo, las partes a concluir podrían extenderlo seis meses más. Y es lo que hicimos con Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT).

Hace unos meses atrás una comisión integrada por el burgomaestre, regidores, funcionarios y dirigentes de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull) viajaron a Sao Paulo (Brasil) para conocer las bondades del transporte en ese país en el marco del proyecto Mi Trujillo. Está claro que esa iniciativa tiene todo el apoyo de la gestión y no la de ustedes.

Claro, pero Mi Trujillo es un proyecto privado, es un proyecto que no se enmarca dentro de la política nacional de transporte, de la reforma del sector. El alcalde debería promover la reforma de transporte a través de lo que el MTC fija.

Pero es más amplio, porque contempla instalación de paraderos, nuevas rutas y recaudo. Hablan del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Ustedes solamente hablan de recaudo y que vendría a ser solo un componente del SIT.

Claro, pero eso no le compete a un privado. El sistema de paraderos y rutas es un modelo que le corresponde a la municipalidad; entonces mal haría la municipalidad en fomentar un proyecto privado donde la competencia es de la comuna.

Pero puede promover la inversión.

La inversión sí, dentro del marco jurídico. El MTC ha sacado una política nacional de transporte público el 10 de abril del 2019, donde indica claramente la función que debe tener la municipalidad y las unidades ejecutoras descentralizadas como TMT, que tiene como función ordenar y administrar todo lo relacionado a este sector. Incluso el mismo alcalde fue citado por la ministra María Jara (en junio pasado). Las inversiones privadas son bienvenidas, pero dentro del marco jurídico si no se generaría un caos. Imagínese que llegue una empresa a la ciudad e implemente un sistema de transporte, de recaudo y autorice sus rutas. Es por eso que en las ciudades se licitan las rutas. La comuna no le puede decir a un privado ¡toma las 87 rutas existentes y punto! Tiene que haber una licitación. Y vendrá Marco Polo de Brasil, que es de Mi Trujillo, u otras a competir para que los transportistas tengan las mejores condiciones de precio y no se amarren a un solo vendedor de buses.

El proyecto de uds va a generar de todas maneras un impacto social negativo, ya que en adelante solamente habrá chofer en cada unidad. ¿Se ha definido a dónde irá el cobrador?

Sí, claro. Nosotros hemos conversado con los transportistas. Logramos adherir al 50% de estos para el recaudo (tanto de micros y combis). Hay una política de reconversión laboral. Por ejemplo, como va a haber dos turnos de choferes, hay la posibilidad de capacitar a los cobradores para que sean conductores. Van a haber además otras actividades dentro de la reforma del transporte donde pueden ingresar como fiscalización, control de flota y taller de mecánica. El sistema es rico es cuanto a oficios y técnica.