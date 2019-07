Salgado enfatiza que las mujeres no deben ser obligadas a entrar a la política [VIDEO]

La fujimorista Luz Salgado se mostró en contra que se establezca la paridad en los partidos políticos, iniciativa legal de reforma política impulsada por el Poder Ejecutivo. Considera que aprobar esta propuesta es una manera de obligar a las mujeres a participar en política, con lo que no está de acuerdo.

La Comisión de Constitución del Congreso, liderada por Rosa Bartra, aprobó el último viernes que los partidos cuenten con una “paridad progresiva” de mujeres en la lista de candidatos al Parlamento. El que modifica el artículo 116 de la Ley 26859 denominada Ley Orgánica de Elecciones.

Establecieron que desde el 2021 la participación de mujeres sea un 40%. El porcentaje se deberá incrementa en las siguientes elecciones. Hasta llegar al 2031 en el que se debe analizar si la norma funciona o no.

Salgado enfatizó que la primera ley de cuotas, que ella promovió ayudó a las mujeres y debería seguir utilizándose. Esto corresponde solo a un 30%. La fujimorista votó en abstención a la propuesta del Gobierno.

“Estamos de acuerdo en que las mujeres tienen que ingresar a la política, pero no a la fuerza, no obligatoriamente. (...) Nos hemos dado cuenta que solamente con cuotas o solamente por una ley, las mujeres no van a participar en política; se necesitan una serie de acciones”, declaró la legisladora para Canal N.

La integrante de Fuerza Popular insistió en que no todas las mujeres saben de política porque no tienen las mismas condiciones académicas, laboras, ni económicas.

“En principio muchas mujeres exitosas no quieren saber nada de la política, porque simplemente ganan menos, pero además ven su vida privada interrumpida porque sale a luz pública hasta la última intimidad de cada mujer y entonces no se quieren exponer”, sostuvo.

Consideró, además, que “participar en política de verdad exige vocación, capacidad de renuncia y servicio para quienes estamos pensando en función del país”.