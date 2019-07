Consejera denuncia recibir ataques por investigar venta de tierras de Virú Mar

La consejera por la provincia de Virú, Mirtha Higa Urquiaga, se quebró en plena sesión de Consejo Regional de La Libertad al denunciar ser víctima de acoso político, agresiones verbales y hasta comentarios machistas, mediante mensajes denigrantes en redes sociales y replicados en algunos medios de comunicación radial de esa zona.

Según la legisladora del movimiento regional Súmate, estos ataques diarios de un grupo político y de personas identificadas se deberían a su pedido para que se investigue la venta de tierras para el proyecto Virú Mar (Puerto Morín), por su rechazo a la minería y la defensa del agua. Agregó que los ataques provienen de cinco personas identificadas (mujeres y hombres) y seis cuentas falsas de Facebook.

“Me denigran. No puedo tener vida propia. Tengo impresas 200 hojas con agresiones… Por decir, un comentario, Mirtha Higa es la sidosa de Virú, todo mundo ya sabe que es. Me sacan fotografías con mis hijos. Me sacan vídeos diciendo que soy una ridícula, una cantinflas, una consejera de quinta, que a quién le interesa Virú Mar, la minería. Usan adjetivos irreproducibles”, acotó.

Con la voz resquebrajada y llorando, la consejera dijo sentirse muy afectada psicológicamente. Su colega de la provincia de Ascope, Greco Quiroz, pidió que el caso de la legisladora no se siga exponiendo en la sesión para no afectarla más, pero esta siguió adelante. “Hay algunos medios de comunicación (radios en Virú) que me dicen: aguanta pues, para qué te has metido (en política). Quédate calladita, calladita te ves mejor. Me dicen cotorrita, ándate a tu casa”, agregó.

Reveló que en una oportunidad fue víctima de agresión por parte de la esposa del presidente del Frente de Defensa de Virú. “Fui a la Policía, presento la denuncia y me envían a que me haga el examen psicológico y soy otra vez agredida en el Ministerio Público, pues la psicóloga me dice que soy política y sé a lo que me he metido”, relató indignada. Higa recibió la solidaridad de sus colegas de diversas bancadas.