Alejandro Toledo tendría un abogado más para su defensa en Estados Unidos

Alejandro Toledo, expresidente de La República, se encuentra arrestado en Estados Unidos. Desde Lima, su abogado en el Perú, Roberto Su, contó que el político ha sumado a un nuevo profesional en derecho estadounidense a su equipo.

“La defensa de parte de Toledo en los Estados Unidos están a cargo de dos abogados y parece que se ha sumado a uno más”, anunció en ATV, aunque no ofreció detalles de quién sería esta nueva persona.

En cuanto a la situación en el Perú de Alejandro Toledo, Roberto Su consideró que existen detalles que no debieron darse de esa forma. “Lo que no corresponde es que una prisión preventiva no pueda ser revisada en una segunda instancia”, inició explicando el abogado.

En otro momento, se refirió a las reacciones de parte de los políticos. “El presidente de la Corte Suprema felicitó al juez que dictó la prisión preventiva y al día siguiente, Pablo Sánchez, quien era fiscal de la Nación, dijo que sí hay delito y el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, ofreció S/ 100 000”, indicó.

Captura de Alejandro Toledo

Alejandro Toledo fue capturado en Estados Unidos y este viernes 19 de julio será la audiencia. De acuerdo a Vicente Zeballos, ministro de Justicia, la extradición del exmandatario podría demorar hasta un año.

Sin embargo, para el abogado penalista César Nakazaki, Alejandro Toledo podría permanecer unos años más en Estados Unidos y la extradición demoraría por lo menos 2 años.

Nakazaki tomó como ejemplo el caso de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, requerido por la justicia de su país por presuntos delitos de corrupción y espionaje.

Para el especialista, solo existen dos formas en las que el expresidente podría ser extraído: que Alejandro Toledo tenga problemas financieros o que “Estados Unidos les baje el dedo”.