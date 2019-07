Aun si el proceso se prolonga y una fianza le permite circular con libertad un tiempo, el arresto de Alejandro Toledo es oxígeno para la justicia peruana. Esto llega en un momento de dudas sobre la eficacia de la fiscalía frente a las avezadas maniobras de Odebrecht para confesar y salir gananciosa al mismo tiempo.

Nadie duda que esa extradición será concedida, y eso es como tener al prófugo en la bolsa desde ahora. El ex presidente todavía no ha hecho comentarios. Su abogado Heriberto Benítez insiste en lo que ya es la respuesta estándar para estas situaciones: inocencia y persecución política.

La decisión del juez Thomas S. Hixson cambia un puñado de percepciones. Se ha hablado de una justicia estadounidense indiferente al caso, de un Toledo bajo la protección de poderosos contactos, de una acusación peruana ineficaz, e incluso de una conspiración para evitar su retorno, por lo que pudiera declarar.

El caso Toledo es el decano de los escándalos presidenciales. Comenzó con adquisiciones inmobiliarias y cuentas extranjeras inexplicables, que Toledo buscó neutralizar con pintorescas mentiras. Luego pasó a las grandes ligas, cuando entraron a tallar los delatores de Odebrecht y la colaboración eficaz de un compinche.

Toledo está enfrentado a acusaciones densas y contundentes. Jorge Barata declara haberle entregado varios millones, y sufrido reclamos soeces cuando demoraba (“Oiga Barata, ¡paga carajo!”). El compinche Josef Maiman ha confesado la entrega a Toledo de dinero recibido de Odebrecht con ese propósito. Toledo lo niega todo de plano, y con indignación.

Aunque tener modales de cantina no es un delito, el estilo del ex presidente no lo va a ayudar en su enfrentamiento con la ley, ni allá ni acá. La negación total no parece estrategia adecuada cuando hay tantas acusaciones y documentos acumulados en su contra. Sin embargo eso parece ser lo que veremos en el año que viene.

Con el caso Toledo se derrumba lo que fue la historia de una lucha por salir de la pobreza extrema para alcanzar un status académico, y eventualmente llegar a la Presidencia de la República. Se despinta también su valiosa trayectoria de defensa de la democracia en las calles, que por un momento lo hizo mundialmente célebre.